Banco de Portugal perde competências na resolução de bancos que passa para o Governo

Ainda não passa de uma proposta, mas o grupo de trabalho para a reforma da supervisão financeira liderado por Carlos Tavares propõe que o Governo fique com poder de execução em caso de resolução de bancos, retirando essas funções ao Banco de Portugal. Continuará a ser no entanto o banco central a decidir se o banco deverá ou não ser liquidado



A autoridade nacional de resolução bancária, atualmente na dependência do Banco de Portugal, poderá passar a ser liderada por administrador executivo escolhido pelo ministro das Finanças, caso a proposta do grupo de trabalho que esteve a trabalhar na reforma da supervisão financeira, coordenada por Carlos Tavares, seja aceite.

O objectivo desta proposta, admitiu Carlos Tavares, é evitar conflitos de interesse, e retirar o Banco de Portugal de funções que não fazem parte da sua missão, como aconteceu com a resolução do BES e do Banif, em que supervisor foi quem esteve a liderar os processos de venda. Este é aliás um caminho apontado pela directiva comunitária que enquadra a reforma do sistema financeiro, sublinhou o coordenador do grupo de trabalho.

Esta é apenas uma das propostas para a reforma do modelo de supervisão financeira, apresentada esta segunda-feira, e que passa pela criação de um conselho de supervisão e estabilidade financeira, organismo que substituirá o Comité Nacional de Estabilidade Financeira, criado em 2007. As propostas estarão em consulta pública até ao dia 20 de outubro, e estão ainda sujeitas a alterações.