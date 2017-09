Tavira é o destino preferido dos turistas seniores portugueses

Os cidadãos mais velhos de Portugal viajam cada vez mais. A conclusão é da plataforma Airbnb, que adianta que, no ano passado, houve um crescimento de 62% do número de reservas de alojamento de turistas seniores.

De acordo com a análise da plataforma, que está presente em mais de 65 mil cidades em 191 países, os principais destinos dos viajantes portugueses com idade superior a 60 anos estão em Portugal, com especial destaque para a região do Algarve e para Ponta Delgada, Açores. Outros destinos mais relevantes são algumas das grandes capitais europeias e Barcelona, em Espanha.

Foto Filipe Farinha

Tavira, Ponta Delgada, Quarteira, Paris (França), Lisboa, Londres (Reino Unido), Roma (Itália), Madrid (Espanha), Porto e Barcelona (Espanha) são os 10 destinos mais procurados.

Portugal tem ainda algumas cidades incluídas no topo das cidades mais visitadas por viajantes seniores de outros países, sobretudo de fora da Europa, com especial destaque para os australianos e os brasileiros.

A análise da Airbnb conclui que Lisboa e Porto foram os dois destinos mais visitados por cidadãos seniores do Brasil. A cidade do Porto também foi o destino mais visitado por seniores australianos (Lisboa surge em quarto lugar) e está entre os destinos preferidos dos seniores alemães. Lisboa foi a cidade mais visitada por seniores mexicanos e consta também no top 10 das mais visitadas por viajantes seniores oriundos de países como a Dinamarca e a África do Sul.

Além de Lisboa e Porto, também a cidade do Funchal, na Ilha da Madeira, consta entre os destinos mais visitados por viajantes seniores internacionais, sobretudo franceses e britânicos.