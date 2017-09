Portugal vai amortizar €6 mil milhões em outubro

O Tesouro vai amortizar a 16 de outubro uma linha de obrigações no valor de €6082 milhões. Até final do ano, prevê emitir nova dívida obrigacionista no montante de €3150 milhões

O Tesouro português vai ter de amortizar a 16 de outubro uma linha de obrigações a 10 anos lançada em 2007 que tem em stock €6082 milhões, segundo o Boletim Mensal, de agosto, da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP).

Ainda segundo o IGCP, na sua Apresentação a Investidores, de 8 de setembro, o Tesouro previa emitir nova dívida obrigacionista até final deste ano num montante de €4 mil milhões, dos quais €850 mil, a 10 anos, foram colocados na semana passada com o juro mais baixo desde 2015 e com uma procura superior a 2 vezes a emissão, um rácio que já não se verificava desde 2014.

Recorde-se que, este ano, o IGCP amortizou antecipadamente €5,3 mil milhões do empréstimo do Fundo Monetário Internacional (FMI) no âmbito do resgate da troika.

Segundo as previsões do governo, do FMI e da agência de notação Standard & Poor's (S&P) - a primeira das três grandes agências de rating a graduar, na sexta-feira passada, a dívida portuguesa, de novo, para o grau de investimento, retirando-a de 'lixo financeiro' -, o rácio da dívida pública em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) deverá cair entre 2,5 e 2,9 pontos percentuais em 2017.

O FMI e a S&P, inclusive, são mais otimistas que o governo no relatório que o primeira publicou esta semana de análise da economia portuguesa e na explicação da decisão de graduação do rating que a segunda tomou. Na dinâmica de redução do peso da dívida pública, as duas primeiras do PIB em 2017. No mesmo período, o governo, segundo dados do IGCP, aponta para uma descida de 130,4% para 127,9% do PIB.

De acordo com as três projeções citadas, o rácio da dívida pública no PIB entrará, este ano, numa trajetória descendente.