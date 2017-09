Marques Mendes diz que Bloco e PCP jamais abrirão uma crise política

O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português jamais irão abrir uma crise política e entrar em rutura com o Governo, numa altura em que está em preparação o Orçamento do Estado para 2018. Esta é a convicção de Luís Marques Mendes, que adianta ainda que “isso seria um autêntico suicídio na praça pública”.

No seu comentário dominical na SIC, frisou ainda que o Bloco de Esquerda nem sequer tem muita necessidade de se distanciar do Governo, neste período de campanha autárquica, pois é um partido que não tem muito peso na corrida às câmaras municipais. Já o PCP “tem de ter algumas frases mais duras para com o Governo, mas isso faz tudo parte da coreografia eleitoral”.

Segundo o comentador, é óbvio que um orçamento como o que se anuncia para 2018, que contém alívio fiscal, aumento de pensões e descongelamento de carreiras, não pode ser chumbado pelos partidos à esquerda que apoiam a geringonça. “Tudo o que se anuncia são coisas boas para as pessoas, o BE e o PCP não podem estar contra um Orçamento desta natureza”. E diz mesmo que estes partidos nunca irão provocar uma crise política e que a atual legislatura irá chegar até ao fim.

Marques Mendes referiu ainda que o Governo de António Costa sai claramente reforçado com a notícia da saída de Portugal do ‘lixo financeiro’ por parte da Standard & Poors, na passada sexta-feira. “Os juros da dívida vão baixar e vamos ter menos encargos e isso é muito positivo”. Critica, porém, o primeiro-ministro por não ter endereçado um cumprimento a Passos Coelho, pois também foi ele que ajudou Portugal a passar pelos anos mais difíceis da crise económica e financeira que castigou o país sobretudo entre 2011 e 2014. “Esse cumprimento teria sido justo”.