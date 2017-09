Descodificador: não é banco mau, é o quê?

Qual é a solução para o malparado?

É um problema que se arrasta há anos, já esteve para ser um ‘banco mau’ ou uma solução feita à medida por privados, agora a ideia é criar um agrupamento complementar de empresas para gerir os créditos tóxicos da CGD, BCP e Novo Banco. É para lá que os bancos encaminharão os créditos problemáticos. O objetivo é recuperar ou reestruturar créditos e, quando isso não é possível, assumir perdas. É uma boa ou má solução? É a solução possível, dizem fontes financeiras. Foi feita com a contribuição dos bancos envolvidos, pelo que não terá a sua oposição. Tem uma vantagem face à atual situação: permitirá consolidar o malparado dos três bancos e fazer uma limpeza em conjunto, agilizando o processo.

O malparado sai dos bancos?

Não. Continuará no balanço dos bancos, caso contrário estes teriam de os abater, e isso, iria necessariamente obrigar a fazer (indesejados) aumentos de capital. Está ainda no segredo dos deuses que créditos e qual o montante dos mesmos será gerido por esta plataforma. Certo é que serão créditos de empresas que devem a um ou mais bancos e que eventuais perdas serão imputadas às instituições financeiras envolvidas. Poderá ser colocada nesta plataforma crédito malparado a partir dos €5000 milhões. Curiosamente, a solução chega numa altura em que o crédito tóxico diminui: no final de junho ascendia a €15,3 mil milhões, o valor mais baixo dos últimos cinco anos. Ainda não há data marcada para o arranque deste projeto, mas já se sabe que será gerido por José Correia.

Qual o papel do banco de fomento?

É uma questão que está longe de estar esclarecida, e é consensual junto dos analistas financeiros que há aqui também uma componente política. Ao que tudo indica, o banco de fomento (Instituição Financeira de Desenvolvimento) irá entrar neste processo para reestruturar créditos de empresas consideradas economicamente viáveis. Será ele quem irá injetar capital, já que os bancos muitas vezes não podem, nem querem, fazê-lo. O financiamento do banco de fomento seria feito pelo Banco Europeu de Investimento, o BERD ou investidores privados. Quem vai determinar quais as empresas serão os bancos, diz o secretário de Estado Mourinho Félix.

Vai estar envolvido dinheiro dos contribuintes?

Ao que parece não. Mourinho Félix garantiu esta semana que não estará envolvido dinheiro dos contribuintes, sublinhando que todas as eventuais perdas com o crédito malparado serão assumidas pelos próprios bancos. “Não há limpeza do balanço dos bancos com dinheiro público”, frisou, como acontecia em situações estudadas no passado. Não seria fácil, o Governo está de mãos atadas por regras de resolução e concorrência europeias que limitam os auxílios estatais e dificultam a criação de um bad bank ou de um veículo autónomo para gerir esses créditos problemáticos.