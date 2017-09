Centeno promete diminuição da carga fiscal em todos os escalões

O ministro das Finanças, Mário Centeno, garantiu hoje que a redução da carga fiscal será uma certeza em 2018. “Aliás, vamos ter pelo terceiro ano consecutivo uma redução da carga fiscal sobre o trabalho”, disse, em entrevista à RTP.

Mário Centeno confirma negociações com o Bloco de Esquerda e com o PCP, onde serão discutidos estes e outros temas relacionados com a elaboração do Orçamento do Estado para 2018, mas, acrescenta, “a fórmula ainda não está fechada, mas o objetivo está traçado” e esse vai no sentido da diminuição da carga fiscal. O ministro das Finanças acrescenta que “todos os escalões de IRS irão ter um alívio fiscal”.

Aquele responsável prometeu ainda o descongelamento de carreiras na administração pública, lembrando que “estão congeladas há oito anos”, e que as reivindicações dos enfermeiros “vão estar enquadradas” neste contexto.

Mário Centeno congratulou-se com a decisão da Standard & Poors, que tirou Portugal da categoria de ‘lixo financeiro’, na passada sexta-feira, e disse ser expectável que as outras duas grandes agências de rating lhe sigam o exemplo, sendo que a Fitch se deverá pronunciar sobre a dívida portuguesa no final deste ano e a Moody’s no início de 2018. “Este é um processo longo e o país não pode hesitar na trajetória de consolidação das contas públicas”, sublinhou.

Redução da dívida é uma certeza

O ministro das Finanças disse que a dívida pública vai reduzir-se “isso é uma certeza. Em outubro vamos pagar 6000 milhões de euros e o Estado já se endividou para fazer face a essa exigência”. Centeno garantiu que até ao final do ano Portugal terá a maior redução da dívida pública portuguesa dos últimos 19 anos, caindo para os 127,7% do Produto Interno Bruto. “E depois continuará a cair de forma consecutiva”.

Sobre a eventual ida para a presidência do Eurogrupo, Mário Centeno é evasivo e diz que “o objetivo é nacional e o meu foco são as contas públicas portuguesas”.

