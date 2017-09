A bitcoin está em queda livre e a culpa é do JP Morgan e da China

Na China, Índia, EUA, Rússia e Reino Unido

São tempos difíceis para as divisas digitais. A moeda que no início do mês ultrapassou a meta dos 5 mil dólares (4,2 mil euros) caiu abruptamente desde que, na passada terça-feira, o presidente do JP Morgan, Jamie Dimon, classificou a bitcoin como “uma fraude” que entrará em colapso e que apenas “traficantes de drogas, assassinos e criminosos” devem usar. Na quinta-feira, uma unidade da criptomoeda valia cerca de 3,5 mil dólares (2,9 mil euros) uma queda de 30% desde o início do mês.

A China, de onde provêm mais de dois terços das bitcoins emitidas diariamente, foi igualmente responsável por esta derrocada. Primeiro, por ter decidido ilegalizar as ICO (sigla inglesa para oferta inicial de moeda), um processo matemático que permite a verificação das transações de bitcoins e pelo qual são oferecidas, como recompensa, novas moedas — o que levou a BTC China a anunciar que vai deixar de mediar transações de bitcoins a partir do final do mês. Depois, na sequência dos rumores — que provocaram também uma derrocada na ether — de que o país quer proibir todas as transações de divisas digitais. E nem a Rússia, Índia e Reino Unido estão a dar tréguas.

A FCA, entidade reguladora do Reino Unido, criticou as operações de ICO e alertou aqueles que investem em bitcoins para a possibilidade de perderem todo o dinheiro. A Reserva Federal da Índia anunciou que não se sentirá “cómoda” com as criptomoedas enquanto estas não começarem a ser reguladas. E o banco central russo diz pretender regular este mercado para diminuir as atividade ilegais.