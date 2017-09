Quando a Apple tem novidades o mundo escuta

Empresa da maçã voltou a estar debaixo dos holofotes ao lançar um iPhone com funcionalidades que prometem fazer escola no sector

Steve Jobs tinha tornado as apresentações dos novos telefones iPhone em momentos únicos graças ao seu carisma e dotes de oratória. Seis anos depois da sua morte, o antigo líder continua a inspirar a Apple no momento de lançar novos produtos. A cobertura mediática do novo iPhone X topo de gama atingiu mais uma vez grande eficácia. Dias antes da data do anúncio surgem na imprensa de forma cirúrgica as primeiras fugas de informação (os famosos leaks) e são antecipadas algumas novas funcionalidades. Finalmente, no aguardado dia D do lançamento — que na passada terça-feira assinalou também os 10 anos do lançamento do primeiro iPhone —, o novo líder Tim Cook e outros executivos da Apple voltaram a fazer apresentações eficazes com as mesmas técnicas de comunicação que eram usadas com mestria por Steve Jobs: mensagens simples, suportadas por imagens fortes e minimalistas dos novos produtos.

Antecipação do futuro?

Sem grandes surpresas em relação a tudo o que tinha sido especulado nas fugas de informação, a apresentação da Apple foi dominada pelo iPhone X (pronuncia-se ten ou dez), que Tim Cook apelidou de “um conjunto de tecnologias para a próxima década”. Uma declaração que pode não ser especulativa, porque este smartphone topo de gama vem dotado de um sistema de reconhecimento facial (Face ID) que permite identificar o utilizador através de reconhecimento da face. Mesmo que o utilizador do iPhone X mude o cabelo ou de maquilhagem.

Além de permitir o carregamento sem fios (wireless) através do AirPower, o iPhone X vem dotado de um microprocessador poderoso (A11) e de um outro chip dedicado ao processamento de redes neuronais. Este novo equipamento, bem como o novo iPhone 8 já vem com uma câmara preparada para o aparecimento de uma nova geração de aplicações de realidade aumentada na área da fotografia e do entretenimento (jogos). A empresa de videojogos Directive Games fez uma apresentação de um jogo de realidade aumentada para diversos jogadores Aguarda-se entretanto o aparecimento de óculos de realidade aumentada que permitam melhorar a imersão dos jogadores.

Estes iPhone topo de gama não são para todos e elevam a fasquia dos preços dos telemóveis acima dos €1000. Em Portugal, os preços começam nos €1179 na versão de 64 Gb e sobem para os €1359 na versão de 256 Gb.

Outra das especificações da nova versão do sistema operativo iOS é uma ligação ao sistema de pagamentos Apple Pay, o que pode dar um novo impulso à expansão deste sistema de pagamentos da marca de Cupertino.

Investidores cautelosos

Embora a apresentação tivesse entusiasmado os fãs de tecnologia, não contagiou os investidores, uma vez que as ações da Apple estavam a cair ligeiramente na passada quinta-feira (-1,5%). Alguns acionistas receiam que os novos modelos, pelo seu preço elevado, possam diminuir as vendas. Isto no momento em que a concorrência asiática, nomeadamente da Samsung e dos fabricantes chineses tem vindo a intensificar-se com produtos de alto desempenho e a preços mais baixos.

Curiosamente, um dos grandes beneficiários dos lançamentos da Apple é a Samsung, uma vez que a marca coreana é a fornecedora dos ecrãs OLED, baterias e outros componentes dos novos modelos iPhone. Só cada ecrã custa à Apple entre 100 e 120 dólares. Este negócio de componentes fez com que as ações da Samsung tivessem subido na quarta-feira 1%, um dia depois dos lançamentos da Apple.