Promoções de militares em 2015 custaram mais 11,5 milhões que o previsto

Relatório da Inspeção-Geral da Finanças diz que as promoções de 2015 da Polícia Marítima, das Forças Armadas e de outros efetivos militarizados custaram mais do que tinha sido previsto

Uma auditoria da Inspeção-Geral das Finanças às promoções militares realizadas no último ano do Governo de Passos Coelho, em 2015, esclarece que "o número de promoções ocorridas (5616) foi inferior ao previsto (6238)" e que os encargos previstos, de 6,8 milhões de euros, foram ultrapassados pois o valor das promoções concretizadas ascendeu a 15,7 milhões de euros, refere o jornal Público. No entanto, adicionando as reversões remuneratórias autorizadas no Orçamento de 2016, o valor destas promoções ultrapassa os 18,3 milhões de euros, o que significa que o total pago ultrapassou em 11,5 milhões de euros as previsões de encargos com as referidas promoções.

Esta questão torna-se ainda mais pertinente quanto o relatório refere que estavam previstas 6238 promoções, mas, destas, não foram concretizadas 622. Em termos efetivos, incluíndo as reversões remuneratórias, o valor total envolvido (os 18,3 milhões de euros) foi 2,69 vezes superior aos 6,8 milhões previstos.

A Inspeção-Geral das Finanças (IGF) detalha igualmente que os memorandos de planeamento "não evidenciam o efetivo impacto anual futuro das promoções previstas, limitando-se a quantificar os encargos orçamentais previstos para o ano corrente". Este relatório da IGF foi homologado pelo secretário de Estado do Orçamento em janeiro de 2017.