Madrid toma conta das finanças catalãs

O Governo catalão tem 48 horas para aprovar um acordo de indisponibilidade orçamental sobre todas as verbas e dotações financeiras da autonomia catalã que não estejam inscritas nos mapas das despesas públicas de educação, serviços sociais e saúde da Catalunha, informam as autoridades oficiais espanholas do Governo central de Madrid. Se esta indicação não for acatada, o ministro espanhol das Finanças, Cristóbal Montoro, assumirá, a partir da próxima segunda-feira, essa determinação, tornando as referidas verbas indisponíveis, impedindo assim a sua eventual utilização para financiar o referendo separatista de 1 de outubro.

Esta posição foi hoje divulgada em Espanha pelo Boletim Oficial do Estado (BOE), depois de ter sido acordada na Comissão Delegada para Assuntos Económicos. Madrid prevê a intervenção nas contas da Generalitat catalã (administração catalã), assegurando que não haverá verbas orçamentais desviadas para fins separatistas.

Será o próprio ministro das Finanças, Cristóbal Montoro, quem pretende explicar todo o procedimento de controlo orçamental que vai ser seguido e na próxima semana dará todas as explicações necessárias perante o Congresso dos Deputados.

A Generalitat catalã deve acatar estes procedimentos orçamentais, mas além disso terá de certificar que os pagamentos que entretanto vier a autorizar não serão destinados a custear encargos com o referendo separatista catalão.

Esta medida será mantida "enquanto não terminar a situação de risco que coloque em causa o interesse geral da Comunidades Autónoma da Catalunha", refere o BOE. O Governo espanhol também limita todas as operações de endividamento por parte da Generalitat catalã, que ficam pendentes de autorização prévia concedida pelo Conselho de Ministros de Espanha.

Este mecanismo de salvaguarda orçamental que incide sobre o referendo na Catalunha foi imposto pelo Governo espanhol em resposta à posição do vice-presidente do Governo catalão, Oriol Junqueras, que, na quinta-feira passada, informou o Ministério das Finanças espanhol que a Generalitat catalã deixava de prestar contas semanais sobre gastos orçamentais.