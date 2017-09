Klaus Regling: Saída do lixo é "muito positivo" mas "trabalho ainda não acabou"

O diretor do Mecanismo Europeu de Estabilidade e responsável pelo fundo de resgate da Zona Euro diz que decisão da Standard and Poors é o resultado de um ajustamento difícil

"Aconteceu um pouco mais rápido do que o esperado", reconhece o diretor do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE). Mas para o alemão Klaus Regling, a decisão da Standard na Poors de tirar a dívida portuguesa do nível lixo "é um passo importante e muito positivo".

Na análise do também diretor do Fundo Europeu de Estabilização Financeira (FEEF) - o fundo de resgate da Zona Euro - este "é o resultado de um ajustamento difícil feito na primeira metade desta década", o período também do programa de assistência, referindo-se ainda às "reformas dolorosas que foram feitas".

"O FEEF disponibilizou dinheiro e tempo para Portugal fazer este ajustamento e por isso estou muito feliz, é um bom resultado para o país", disse aos jornalistas em Talin, à margem do segundo dia de reunião de Ministros das Finanças (ECOFIN). O EFSF é responsável pela maior fatia do empréstimo feito a Portugal durante o programa de assistência - 26 mil milhões de euros.

Ao mesmo tempo, Regling deixa avisos. "Claro que os esforços têm de continuar", adianta. "O nível da dívida é alto, por isso a consolidação orçamental tem de continuar". Recados para o governo que, segundo o alemão, deve também continuar a fazer reformas para "estimular o crescimento" e a fortalecer o sistema bancário.

"Por isso o trabalho ainda não acabou", diz, sublinhando que a saída do lixo é apenas um primeiro passo na melhoria do rating. "Há muitos mais passos possíveis, e há países com melhor avaliação".

Klaus regling considera que o único perigo agora seria pensar que está tudo feito, mas admite que "não é esse o caso". Questionado sobre quem deve receber os louro pela decisão da Standard and Poors de voltar a dar à dívida portuguesa a classificação de investimento, o diretor do MEE diz que em primeiro lugar estão os portugueses. "A população portuguesa teve de enfrentar um ajustamento difícil", conclui.