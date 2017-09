Governo quer construir "pequenos Alquevas" por todo o país

O primeiro-ministro António Costa disse hoje em Macedo de Cavaleiros que o Governo tem em fase de conclusão um financiamento, junto do Banco Europeu de Investimento, para aumentar em 90 mil hectares a área de readio em Portugal

O líder socialista anunciou que o Governo tem em fase de conclusão de financiamento junto do Banco Europeu de Investimento (BEI) um programa para aumentar em “90 mil hectares” a área de regadio em Portugal.

O propósito, segundo disse, “é fazer pelo país “pequenos Alquevas” e ajudar a agricultura a criar mais riqueza e que ajude ao desenvolvimento do mundo rural”.

António Costa falava num comício, em Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, para as autárquicas num concelho liderado pelo PSD e onde o PS aposta no médico Benjamim Rodrigues na corrida autárquica.

Costa apontou a sua experiência autárquicas para afirmar que acredita que “as freguesias e os municípios podem fazer a diferença “ e afirmou que uma das reformas que o Governo socialista que lidera quer fazer é a descentralização, “ dar mais competências e mais meios” ao poder local.

Para o líder socialista, “a função dos autarcas já não é só assegurar as infraestruturas básicas”.

“É , sobretudo, poderem ser os motores do desenvolvimento económico e de criação de emprego nos seus concelhos”.

O secretário-geral do PS está hoje em ações de pré-campanha para as autárquicas no distrito de Bragança, com passagem pelos concelhos de Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela.