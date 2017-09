Economia digital: Google e outras multinacionais na mira da “justiça fiscal”

"Não devemos mais aceitar que empresas façam negócios na Europa e paguem montantes mínimos de impostos aos nossos tesouros", diz a carta assinada por dez ministros das Finanças europeus, incluindo Mário Centeno, e a que o Expresso teve acesso.



A iniciativa liderada pela França, Alemanha, Espanha e Itália tem na mira grandes multinacionais como a Google ou o Facebook, mas não só. Defendem que "está em causa a eficiência económica, bem como a justiça e a soberania fiscais", e dizem que é preciso taxar de forma mais correta as empresas que operam na economia digital.



Em causa estão empresas que, na era digital, obtêm rendimentos em diversos países - onde não são tributados - acabando muitas vezes por pagar impostos apenas em estados com baixas taxas de tributação.



A declaração política que mereceu o apoio de mais seis países - Portugal, Áustria, Bulgária, Eslovénia, Roménia e Grécia - foi hoje apresentada durante a reunião informal dos 28 Ministros da Economia e das Finanças (ECOFIN) que decorreu em Talin, na Estónia, onde o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais substituiu o ministro Mário Centeno.



António Mendonça Mendes explica que é preciso encontrar "um modelo de tributação que permita tributar todo o rendimento gerado pela economia digital no espaço da União e (que) depois exista uma chave de repartição de receitas que devolva aos Estados-membros onde esse rendimento tem origem essas mesmas receitas”.



Sem adiantar quais números e montantes que escapam atualmente aos cofres nacionais e europeus, Mendonça Mendes admite que estão em causa "valores muito significativos" e defende que a União Europeia "aja rápido".



"Todos nós compramos livros pela Internet, todos nós compramos viagens pela Internet, todos nós publicitamos eventos em meios digitais, e por isso estamos a falar de muito dinheiro", diz, sublinhando que está também em causa um "sentimento de justiça" .



"Nós temos um setor económico novo, uma nova realidade, e ainda bem que temos essa nova realidade, mas essa nova realidade não está a ser tributada. Portanto, independentemente do valor, é uma questão de princípio”, afirmou aos jornalistas no final da reunião.



Os dez países que assinam o documento querem assim pressionar os restantes estados-membros para que se avance para uma solução a nível europeu. "Pedimos à Comissão Europeia que explore as opções compatíveis com a lei europeia e proponha soluções eficazes" diz ainda a carta.



No documento político, os ministros apoiam ainda o trabalho que está a ser feito a nível do G20/OCDE, para se encontrar uma solução global para esta questão, mas nó na Primavera deverá sair um relatório sobre os progressos.



"Por isso há um sentido de urgência relativamente a uma situação que é injusta", argumenta Mendonça Mendes, defendendo que enquanto se espera por uma resposta global é "necessário arranjar uma solução, ainda que seja intermédia".



Portugal apoia a iniciativa mas, em Talin, referiu durante o ECOFIN, que a solução europeia terá de acautelar as pequenas empresas, evitando situações de dupla tributação, e também as "start-ups", sector muito apoiado na economia tecnológica.



A expectativa é para que a Comissão avance com novas propostas esta área, e que haja novidades no ECOFIN de dezembro.