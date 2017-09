Bruxelas e Eurogrupo não se entendem sobre o alargamento da zona euro

Jean-Claude Juncker, na Comissão Europeia, defende o alargamento "rápido" da zona euro, enquanto o responsável do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem defende um processo "gradual"

Para fortalecer a União Europeia (UE) e gerir uma moeda forte, a Comissão Europeia defendeu esta semana que o euro deveria ser adotado rapidamente por todos os países da UE e que deve ser criado um Fundo Monetário Europeu presidido por um ministro da Economia. No entanto, os ministros das Finanças que integram o Eurogrupo - presididos por Jeroen Dijsselbloem -, reunidos sexta-feira em Tallin, na Estónia, defenderam uma solução mais lenta e gradual.

Enquanto o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, quer que a zona euro seja maior, abrangendo a totalidade da UE, de forma a poder criar um Orçamento Anti-crise com o apoio de um Fundo Monetário Europeu, o responsável do Eurogrupo, Dijsselboem, não concorda que um processo deste tipo seja feito com rapidez.

"O alargamento da zona euro deve ser natural, feito num processo gradual, sem forçar os países da UE a entrarem", defendeu Dijsselbloem.

A grande dúvida sobre a coexistência de estes dois entendimentos é o resultado prático que possam produzir. O debate do tema da crise visa encontrar soluções, que devem ser rápidas e eficientes. Por isso Juncker defende um processo "rápido". O efeito da crise na zona euro foi muito longo, sentindo-se durante praticamente uma década, sem crescimento do Produtos Interno Bruto (PIB) na zona euro e, pior que isso, com elevadas taxas de desemprego.

O efeito destes problemas no sector financeiro tem sido devastador, e a pretendida União Bancária ainda nem sequer conseguiu ter um bom sistema de garantia de depósitos, nem um fundo de resolução que consiga fechar bancos sem transformar esses processos em gigantescos problemas para os restantes bancos.

Dijsselboem considera que a rapidez defendida por Juncker não evitaria o confronto com situações indesejáveis, correndo o risco da UE vir a ter novos caso do género da Grécia, atendendo a que um alargamento incluiria países como a Hungria, a Polónia, Roménia, República Checa, Croacia e Bulgária.

Para desempatar a divergência entre Juncker e Disjsselbloem será imprescindível que a Alemanha diga o que pensa sobre este assunto, e deve fazê-lo o mais rapidamente possível, eventualmente a seguir às próximas eleições de 24 de setembro. O mesmo se aguarda de França. Só assim será possível chehar a um consenso antes de chegar ao Inverno, e essa posição terá de ter a convergência das restantes grandes economias como a Itália e Espanha.