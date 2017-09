PT recebe hoje sindicatos com alteração ao Código do Trabalho no horizonte

Com a discussão da alteração ao Código do Trabalho em cima da mesa, por causa da chamada "transmissão de empresa ou de estabelecimento", a administração da PT/Meo receberá esta tarde sindicatos e a comissão de trabalhadores da operadora

A administração da PT/Meo vai receber esta tarde os sindicatos representantes dos trabalhadores da operadora, que pediram um encontro para que a empresa esclareça se irá ou não recorrer à figura da "transmissão de empresa ou de estabelecimento", um mecanismo legal que usou recentemente para transferir 155 trabalhadores para empresa fora do grupo PT Portugal. A informação foi avançada ao Expresso por Jorge Félix, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da PT. No primeiro encontro que teve com os sindicatos, a nova presidente, Cláudia Goya, não esclareceu esta questão.

A reunião desta tarde servirá também para os sindicatos e a comissão dos trabalhadores sensibilizarem a administração da PT para a situação dos cerca de 300 trabalhadores da empresa que estão sem funções, uma questão que já levou à aplicação de coimas por parte da Autoridade para as Condições do Trabalho. É uma ilegalidade que os sindicatos querem ver resolvida. "A presidente Cláudia Goya disse-nos estar aberta para o diálogo. Vamos ver se assim é", afirmou Jorge Félix.

A pressão para que haja uma mudança do Código do Trabalho, no sentido de se mudar a figura da "transmissão de empresa ou de estabelecimento", tem sido grande, com o PCP e o Bloco de Esquerda a defenderem que poderá ser usada como uma forma de fazer "despedimentos encapotados". No dia 20 de setembro serão discutidas no Parlamento projetos de alteração à lei, que visam evitar que volte a acontecer situações como as da PT.

Os deputados do PS, noticiou esta sexta-feira o Público, estão também a ultimar uma proposta de alteração ao Código de Trabalho que reforce algumas das normas relacionadas com a utilização do "transmissão de estabelecimento". Não se trata porém de uma alteração dirigida ao grupo Altice, esclareceu o deputado socialista, Tiago Barbosa Ribeiro.

Desde que a Altice comprou a PT e tomou conta da gestão, em junho de 2015, já saíram da empresa cerca de 1500 trabalhadores, segundo números dos sindicatos.