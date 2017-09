Míssil de Pyongyang lança bolsas europeias no vermelho

O 15º míssil lançado este ano pela Coreia do Norte sobrevoou de novo o Japão aumentando a tensão geopolítica na região e há um analista que já avisa para guerra daqui a 6 a 8 meses. Bolsas da Ásia fecham esta sexta-feira ‘mistas’, mas, na Europa, a trajetória bolsista é de descida na maioria das praças na sessão de abertura. PSI 20 cai 0,2%

As bolsas da Ásia Pacífico fecharam “mistas” esta sexta-feira, apesar de mais um lançamento de um míssil por Pyongyang que sobrevoou a ilha de Hokkaido do Japão e caiu a 3700 quilómetros do ponto de lançamento na Coreia do Norte. Mas, na Europa, a abertura regista uma tendência global para o vermelho, com destaque para as quedas na bolsa de Londres e de Moscovo. Pelas 10h (hora de Portugal), o índice PSI 20, da bolsa lisboeta, recuava 0,2%, em linha com a trajetória europeia. Apenas as bolsas de Budapeste e de Varsóvia estavam claramente a registar ganhos.

As bolsas de Tóquio, Seul, Taipé e Hanói fecharam esta sexta-feira em terreno positivo, com o índice nipónico Nikkei 225 a liderar as subidas na Ásia Pacífico. No vermelho encerraram Sydney, Xangai, Shenzhen, Hong Kong e Mumbai.

Na Europa, os índices FTSE 100 de Londres e RTSI de Moscovo lideravam as quedas na abertura. Os índices em Frankfurt, Milão e Paris oscilavam em torno da linha de água, com tendência indefinida. Um atentado terrorista numa das linhas do metro de Londres pelas 8h20 poderá estar a afetar, também, negativamente o ´sentimento´ na bolsa da City.

Recorde-se que o índice mundial MSCI para todas as bolsas fechou no vermelho nas duas últimas sessões. O mesmo sucedendo com o índice MSCI para as bolsas da zona euro. Na quinta-feira, o índice bolsista para os EUA encerrou a cair 0,1%.

Escalada de Pyongyang não para, probabilidade de guerra aumenta

Pyongyang lançou na madrugada desta sexta-feira na Ásia o décimo quinto míssil este ano e o primeiro depois do teste da bomba H a 3 de setembro. Foi o mais longo voo de um míssil norte-coreano.

O míssil que caiu no Pacífico depois de sobrevoar o Japão foi lançado após um novo pacote de sanções das Nações Unidas à Coreia do Norte, aprovado unanimemente pelo Conselho de Segurança, incluindo o voto favorável da China e da Rússia. O Conselho deverá proceder a “consultas urgentes” esta sexta-feira.

O Secretário de Estado norte-americano Rex W. Tillerson instou a China (que fornece 90% das importações da Coreia do Norte) e a Rússia a tomarem “ações imediatas” contra o vizinho. Por seu lado, o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, ameaçou diretamente a China de poder cortar-lhe o acesso ao sistema internacional de pagamentos largamente feito em dólares, caso não seja eficaz em travar o regime de Pyongyang, cortando-lhe os fornecimentos críticos e a circulação financeira.

Há uma probabilidade alta de uma guerra entre os EUA e a Coreia do Norte “nos próximos seis a oito meses”, avisou Jim Rickards, o autor norte-americano de diversos livros sobre a próxima crise financeira, numa entrevista esta semana ao programa The Big Money Questions, do jornal britânico Daily Mail. Os dois países estão numa “rota de colisão”, disse o autor de “Guerras Cambiais” (publicado em 2011) e de “O Caminho para a Ruína" (2016).

Risco geopolítico em alta

Os mercados financeiros estão ainda longe de “interiorizar” este risco real, e, por isso, não estão preparados para um choque que pode ser gerado por "um grão de areia" que provocará uma nova crise financeira global. Rickards considerou a ameaça de Mnuchin à China como verdadeira “guerra financeira”, no caso de se concretizar.

O próprio relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre Portugal, divulgado esta manhã, salienta os riscos geopolíticos à cabeça da matriz de riscos com alta probabilidade e com impacto elevado que podem atrapalhar a retoma económica portuguesa e a trajetória de descida, a partir de 2017, do rácio da dívida pública no Produto Interno Bruto. O relatório do FMI foi publicado ao abrigo do Artigo IV que permite a análise regular dos países membros.