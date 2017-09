FMI diz que Portugal fez “progressos notáveis” e pede continuação da consolidação orçamental

O Fundo Monetário Internacional (FMI) considera que “Portugal fez progressos notáveis no último ano na redução da incerteza relacionada com os riscos de curto prazo” e que “a saída do Procedimento por Défice Excessivo este ano, juntamente com uma melhoria significativa da estabilidade e confiança no sistema bancário, ajudaram a reforçar a confiança dos investidores e contribuíram para uma rápida diminuição dos spreads da dívida soberana desde Março”. A análise anual ao abrigo do artigo IV foi hoje divulgada em Washington e resulta da avaliação de uma equipa que esteve em Lisboa em junho passado.

As previsões de crescimento eram já conhecidas desde essa altura e apontam para taxas de 2,5% este ano e 2% no próximo ano. Uma desaceleração que, na perspetiva do FMI, se agravará durante os quatro anos seguintes: 1,7% em 2019, 1,5% em 2020 e 1,2% em 2021 e 2022. O problema, diz o relatório, está no médio prazo e “aumentar o potencial de crescimento de Portugal continua central para reduzir as vulnerabilidades significativas que ainda pesam no horizonte de médio”. Há uma aceleração da recuperação mas, ao longe, o FMI vê a economia a crescer lentamente com o PIB potencial a avançar apenas 1,2% ao ano. É, apesar de tudo, um ritmo ligeiramente superior ao previsto antes, que estava em 1%. Para reforçar o crescimento de médio prazo, refere o documento, é necessário “quebrar o circulo vicioso entre bancos fracos, elevado crédito malparado ]NPL, de non-performing loans no inglês] e baixo investimento”.

Sobre as contas públicas, o Fundo não tem dúvidas de que a meta de 1,5% do PIB de défice fixada para este ano é “perfeitamente alcancável” e que o objetivo de 1% que o Governo traçou no Programa de Estabilidade 2017-2021 para 2018 é igualmente atingível desde que sejam tomadas as medidas adequadas. O FMI mantém uma projeção de défice 1,4% no próximo ano porque apenas considerará as medidas do próximo ano quando estiverem devidamente detalhadas.

Numa altura em que se prepara o Orçamento do Estado para 2018 e em que tem havido muita pressão para aumentar a despesa e cortar impostos, a instituição insiste que “consolidação orçamental estrutural continua essencial para manter a dívida pública numa firme trajetória descendente após 2017”. Este ano, esperam os homens da instituição sedeada em Washington que são até mais otimistas que o Governo, deverá haver uma redução dívida para 125,7% do PIB.

No mercado de trabalho, o FMI espera que o desemprego continue a diminuir com uma taxa de 9,7% este ano e 9% em 2018. Já a inflação deverá acelerar de 1,6% para 2%.