Bolsas. Europa fecha no vermelho. Lisboa escapa por um triz

Atenas, Copenhaga, Londres e Dublin lideraram as quedas nas bolsas europeias esta sexta-feira marcada pelo míssil lançado por Pyongyang e pelo atentado no metro de Londres. Lisboa fechou ligeiramente acima da linha de água

As bolsas europeias encerraram esta sexta-feira no vermelho, com exceção de Budapeste, Lisboa, Riga e Vilnius. As maiores quedas registaram-se em Atenas, com o índice geral a perder quase 1,9%, e em Copenhaga, com o índice OMXC 20 a recuar 1,4%. O índice FTSE 100 de Londres caiu 1,1% e o ISEQ de Dublin perdeu 0,7%.

A bolsa de Lisboa conseguiu fechar acima da linha de água, com o índice PSI 20 a registar uma subida de 0,01%.

O índice Eurostoxx 50 - das cinquenta principais cotadas da zona euro - perdeu 0,35%. A Europa encerrou pela terceira sessão consecutiva no vermelho.

As bolsas europeias sofreram o choque de um novo lançamento de um míssil pela Coreia do Norte durante o início da manhã desta sexta-feira (hora local) que sobrevoou, de novo, o Japão e alcançou 3700 quilómetros. Depois das 8h20 (hora de Portugal) soube-se de um atentado numa das linhas de metro de Londres. Em relação à Grécia, a reunião do Eurogrupo desta sexta-feira em Talinn foi inconclusiva sobre o andamento do terceiro exame ao terceiro resgate helénico.

Recorde-se que as bolsas da Ásia Pacífico fecharam "mistas". Em Nova Iorque, onde ainda decorre a sessão bolsista, os três principais índices estão em terreno positivo.