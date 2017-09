Bolsa de Lisboa em baixa ligeira com Pharol a liderar perdas a cair 0,93%

Ações da Pharol lideram as perdas, a caírem 0,93% para 0,318 cêntimos

A Bolsa de Lisboa estava hoje em baixa ligeira, com as ações da Pharol a liderarem as perdas, a caírem 0,93% para 0,318 euros.

Cerca das 8h40 em Lisboa, o principal índice, o PSI20, outra vez com apenas 18 títulos, estava a descer 0,02% para 5.200,61 pontos - com nove 'papéis' a desvalorizarem-se, oito a subirem e um inalterado (Ibersol) -, depois de ter subido em 19 de junho até aos 5.330,60 pontos, um máximo dos últimos 18 meses.

Além dos títulos da Pharol, os do BCP, Galp Energia e Jerónimo Martins eram dos que mais desciam, estando a desvalorizarem-se 0,74% para 0,2141 euros, 0,73% para 14,28 euros e 0,27% para 16,55 euros.

Em sentido inverso, os 'papéis' da Sonae Capital e da Mota-Engil eram os que mais subiam, designadamente 1,10% para 0,825 euros e 0,88% para 2,755 euros.

A Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) deixou na terça-feira de fazer parte do PSI20, conforme determinou a gestora da bolsa portuguesa, e no mesmo dia a negociação das unidades de participação foi suspensa, depois de na segunda-feira, a Montepio Geral Associação Mutualista (MGAM) ter anunciado que passou a controlar 98,28% do Fundo de Participação da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) após a Oferta Pública de Aquisição (OPA) voluntária que lançou no início de julho.

Na Europa, as principais bolsas estavam hoje em baixa, mas com os investidores atentos aos três máximos consecutivos do Dow Jones em Nova Iorque.

Em Nova Iorque, a bolsa em Wall Street terminou na quinta-feira com o Dow Jones a subir 0,20% para 22.203,48 pontos, um terceiro máximo consecutivo desde que foi criado em 1896.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de divisas de Frankfurt, a subir para 1,1918 dólares, contra 1,1871 dólares no encerramento de quinta-feira.

O barril de petróleo Brent, para entrega em novembro, abriu hoje em alta ligeira, a cotar-se a 55,31 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mais 0,07% do que no encerramento da sessão anterior.