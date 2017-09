Juros da dívida a 10 anos em queda em manhã de leilão

Os juros das Obrigações do Tesouro a 10 anos estão na abertura desta quarta-feira do mercado secundário em trajetória descendente, já abaixo de 2,85%. O IGCP realiza um leilão de dívida naquele prazo de referência pelas 10h30

Os juros (yields) das Obrigações do Tesouro (OT) no prazo de referência, a 10 anos, estão em trajetória descendente na abertura do mercado secundário, situando-se em 2,848% pelas 8h15.

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) realiza esta manhã, pelas 10h30, no mercado primário da dívida soberana, um leilão desta linha de OT com maturidade em abril de 2027 e que serve, este ano, de referência para a dívida a 10 anos. O IGCP pretende colocar entre 750 a 1000 milhões de euros.

Os juros (yields) desta linha de OT de longo prazo fecharam na terça-feira em alta no mercado secundário, em 2,87%, acima da taxa de remuneração média mais baixa (2,851%) que o IGCP pagou aos investidores nos três leilões que realizou este ano depois de a ter lançado em janeiro através de uma operação de sindicação onde pagou 4,227%.

No último leilão, realizado em julho, o Tesouro pagou uma taxa média de 3,085% na colocação de €685 milhões. A procura foi de 1,52 vezes a colocação, um rácio mais baixo do que nos dois leilões anteriores.

O IGCP já emitiu nos primeiros sete meses do ano mais de €11 mil milhões em OT em diversos prazos através de leilões e de sindicação. O Banco Central Europeu adquiriu, até final de agosto, €4,4 mil milhões através do programa de compra de obrigações no mercado secundário.