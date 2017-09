Juros fecham em 2,87% em véspera de leilão de dívida a 10 anos

Os juros das Obrigações do Tesouro a 10 anos encerraram em 2,87% esta terça-feira no mercado secundário. Um nível acima da taxa de remuneração mais baixa paga este ano pelo IGCP nos leilões dessa linha de títulos, que amanhã regressa ao mercado

Os juros (yields) das Obrigações do Tesouro (OT) a 10 anos fecharam esta terça-feira em 2,87% no mercado secundário da dívida soberana, seis pontos base acima do encerramento no dia anterior.

Este valor de fecho superior em cinco pontos base ao verificado no final de agosto regista-se na véspera da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) realizar um leilão de dívida a 10 anos pretendendo colocar entre 750 a 1000 milhões de euros. O IGCP regressa amanhã de manhã ao mercado obrigacionista com um leilão da linha de OT que vence em abril de 2027 e que foi lançada em janeiro, servindo de nova referência a 10 anos.

Os juros desta OT a 10 anos já fecharam num mínimo de 2,723% a 7 de setembro, um mínimo do ano, mas voltaram a uma trajetória de subida.

Este nível atual no mercado secundário é superior à taxa de remuneração mais baixa que o IGCP pagou este ano em leilões desta linha de OT. A 14 de junho, o Tesouro pagou 2,851%, o mínimo do ano até agora, pela colocação de €750 milhões. No entanto, aquando do lançamento da linha, através de uma operação de sindicação a 11 de janeiro, pagou 4,227% e nos leilões de 10 de maio e 12 de julho - o último - pagou 3,386% e 3,085% respetivamente.

Nesta linha de OT, a Agência já realizou uma operação de sindicação em janeiro colocando €3 mil milhões e três leilões em maio, junho e julho, emitindo entre um mínimo de €632 milhões no primeiro e um máximo de €750 milhões no segundo.