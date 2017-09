40 gestores do futuro

Uma recomendação enquanto olha para estas páginas: fixe os 40 nomes que hoje revelamos e prepare-se para ouvir falar muito do número 40. Vai ouvir falar deles no futuro e assim, quem sabe, pode recordar que foi aqui que começou a prestar-lhes mais atenção. Porque a expectativa é que vão ser (muitos já são) alguns dos grandes rostos da economia em Portugal.

Quem são? Trata-se dos gestores com menos de 40 anos selecionados em Portugal para o projeto “40 Líderes Empresariais do Futuro”, que une a revista “Exame” e a FAE (Fórum de Administradores e Gestores de Empresas) com base numa iniciativa já com historial a nível europeu e que arrancou em França em 2013. “É uma reflexão necessária sobre o potencial de liderança e talento para conduzir as empresas”, atira Pedro Rebelo de Sousa, da SRS Advogados e um dos membros do júri responsável pela escolha dos distinguidos.

A seleção dos 40 líderes com 40 ou menos anos seguiu uma metodologia baseada em várias fases, passando pela análise e uma primeira avaliação das informações constantes das candidaturas propostas, o que conduziu a uma lista de 60 jovens gestores, por uma entrevista individual posterior destes 60 candidatos e finalmente pela apreciação e decisão do júri, constituído por gestores independentes e presidido por António Horta Osório.

Impacto na sociedade

“Uma análise criteriosa”, como a classifica o presidente da COSEC (Companhia de Seguro de Créditos), Miguel Gomes da Costa, que exigiu “um grande esforço.” Trabalho compensador a que aderiram “desde a primeira hora” para “realçar a importância que esta nova geração de líderes empresariais terá para o futuro próximo da economia.” Para Pedro Rebelo de Sousa, a metodologia distingue-se das utilizadas noutros prémios porque junta “o potencial, atributos intrínsecos e várias vertentes do percurso profissional”, o que permite focar sobretudo no “desempenho pessoal.”

E é precisamente esse pergaminho que surge em destaque na fase final do projeto. Entre os 40 candidatos finais, dez dos escolhidos terão de realizar uma apresentação individual perante o júri. Com duração máxima de 40 minutos, pretende-se que o candidato apresente o seu caso e proposta de valor ao mesmo tempo que expõe a sua visão para o futuro. O lugar e o posto na lista refletem a experiência e conquistas de cada candidato, a capacidade de liderança e mobilização, sem esquecer o impacto na sociedade portuguesa.

Razões de sobra para que o Banco BiG se associasse ao projeto, “por ser uma mais-valia para a promoção e divulgação do talento nacional.” Uma valorização do “mérito de profissionais que demonstram uma forte ética de trabalho e a capacidade de inovar” de acordo com o presidente da instituição, Carlos Rodrigues, que faz questão de congratular a “pluralidade de candidaturas recebidas”, relativamente aos diferente sectores de atividade, económica assim como “a participação de profissionais de muitas pequenas, médias e grandes empresas representativas do tecido empresarial nacional.”

Diversidade de áreas que é precisamente destacada por Pedro Rebelo de Sousa como um dos fatores que mais o surpreenderam ao longo do processo de seleção. O advogado sublinha ainda que muitos candidatos “estão a trabalhar lá fora”, com a sua carreira dividida entre Portugal e o estrangeiro, sintomático da realidade atual. Denota igualmente uma “preocupação nas pessoas de ter uma lógica de valorização na carreira em áreas que são complementares”, algo que lhe chamou a atenção e que considera “interessante.”

Conhecer e promover

Se a mentalidade muda de geração para geração, alguns dos maiores representantes desse processo vêm do campo do empreendedorismo, “gente que coloca a sua massa, dá mostras e não se importa de se expor.” Ao contrário do que ainda se verifica, por exemplo, em alguns quadros de grandes empresas, não só por razões ligadas a decisões corporativas (não querer acicatar rivalidades internas, o que é “compreensível”) mas também porque em certos casos “não gostam de se dar à concorrência”, o que não é verdadeiramente positivo “para quem tem menos de 40 anos.”

Dar o exemplo. É uma das expressões mais utilizadas pelo júri quando o tema de conversa passa pelo possível impacto do “40 Líderes Empresariais do Futuro”. Miguel Gomes da Costa não tem dúvidas de como servirá para “alertar os jovens líderes para a importância que o seu sucesso tem para despertar novos líderes.” Já Carlos Rodrigues recorda como “Portugal tem conseguido gerar talento para a gestão empresarial, a partir de um sistema académico sólido e reconhecido internacionalmente, que empresas estrangeiras e o sector privado nacional mais atento têm utilizado para desenvolver e melhorar as suas organizações”, do qual a lista é representativa. “Uma rutura geracional diferente de outros países”, defende Pedro Rebelo de Sousa, que é importante “dar a conhecer e promover.”

Resta agora fixar estes nomes pelo caminho de potencial e talento que percorreram no seu passado para estar nesta lista de presente e futuro. 40 com menos de 40 num projeto que Miguel Gomes da Costa espera “que se possa vir a realizar nos próximos anos” para “acompanhar os laureados deste ano e receber os novos candidatos.”

A lista dos escolhidos

Ana Sofia Figueira Barbosa

Diretora, Fujitsu Technology Solutions

Ana Sofia Vaz Pires

Diretora, Ricoh

André Simões Cardoso

Administrador, Fidelidade Companhia de Seguros S.A.

Bruno Raposo de Castro Henriques

Administrador, Parvalorem SA

David Bernardo Ferreira Santo

Fundador e CEO, LITS ebusiness

Diogo André Gamboa Alves Neves de Carvalho

Diretor, KPMG

Diogo João Gonçalves Português da Fonseca Assis

Fundador e CEO, Events by tlc e Case Imagine



Diogo Maria Faria Pinto de Sousa Coutinho

Diretor, Temakeria, Lda

Duarte Líbano Monteiro

Diretor, Ebury

Dulce Helena Leal Felgueiras Painhas

Administradora, Painhas, S.A.

Emanuel Dâmaso Rodrigues Brinquete Proença

Administrador, Prio Supply, S.A.

Francisco José Palma Maio de Matos

Diretor, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Frederico do Casal Ribeiro de Brito e Abreu

Diretor, Kroton Educacional

Gonçalo Bernardo Ferreira Santo

Diretor, Borealis Infrastructure

Gonçalo Maria Leitão de Freitas de Castro e Solla

Diretor, Fundação LIGA

João Miguel de Magalhães Alves Dias

Diretor, Piedade, Sa

João Miguel Fonseca Nielsen Sebastian

Diretor, Apple

José António Correia Dias Nogueira Silva

Diretor, Seguradoras Unidas S.A.

José Miguel de Seabra Marto

Administrador, Hotel Marquês de Pombal e Hotel Roma (Grupo)

LuÍs Pedro Cubal Mateiro Martins

Administrador, Zaask

Manuel Alexandre Veríssimo da Luz

Administrador, Banco BIC Português S.A.

Marco Aurélio Ribeiro Costa

Administrador, Talkdesk

Mauro Renato Dias Xavier

Diretor, Microsoft

Miguel Andrade dos Santos Fonseca

Diretor, McKinsey & Co

Miguel Rente de Pina Martins

Administrador, Science4you

Nuno Barbosa Martins de Brito Jorge

Cofundador e Diretor, Coopérnico/GoParity/Snap!

Nuno Davide Sobral Correia

Administrador, Prio Biocombustíveis, S.A.

Nuno Ferreira da Cunha Metelo de Carvalho

Administrador, A Padaria Portuguesa

Nuno Filipe Pereira Rangel

Administrador, Rangel Logistics Solutions (Grupo Rangel)

Nuno Jorge Sebastião

Diretor, Feedzai

Nuno Manuel Oliveira dos Santos

Administrador, Gfi Portugal

Pedro Manuel Francisco da Silva Dias

Administrador, Agência para a Modernização Administrativa

Pedro Miguel Fernandes Teixeira

Diretor, Bureau Veritas

Pedro Miguel Gaia Devesa dos Santos Lopes

Diretor, Worten/Sonae SR

Pedro Queiroga Ramos Nazareth

Diretor, Amb3E, Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos

Raquel Filipe Seabra de Sousa Castelo Branco

Diretora, Sogrape SGPS

Ricardo Manuel Pinto Camarinha

Diretor, Spekter Technology

Ricardo Miguel Vidigal Santos Sousa

Diretor, Century 21 Espanha e Portugal

Sérgio Paulo Reis Vieira

Diretor, 360imprimir

Verónica Soares Franco

Conselho de Administração, Via Porto

Textos originalmente publicados no Expresso Economai de 9 de setembro de 2017