Crowdfunding chega ao imobiliário

O financiamento coletivo (crowdfunding) imobiliário começa agora a dar os primeiros passos em Portugal, mas ainda envolto num cenário de incerteza. Criado em 2005 no Reino Unido, o conceito tem vindo a consolidar-se também em outros países, como a França ou os Estados Unidos, mas em Portugal falta ainda legislação reguladora.

Para lançar o debate por cá, a Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários (APPII) organizou na quinta-feira passada uma conferência em Lisboa precisamente com o tema “Crowdfunding Imobiliário — Uma Realidade?”.

À semelhança do que acontece com o financiamento coletivo para qualquer outro sector, também aqui o sistema permite atrair capital por parte de pequenos e médios investidores em troca de uma taxa de rentabilidade. Um processo que deve, no entanto, revestir-se de algumas cautelas.

“O crowdfunding deve ser feito pelos verdadeiros profissionais do sector, que saberão depois destinar o ativo a um certo uso e, consequentemente, o seu rendimento. Apenas estes terão o know-how e a experiência para iniciar e prosseguir um projeto imobiliário do princípio ao fim. Não vemos portanto outra alternativa senão que estas plataformas tenham uma gestão profissional e de pessoas do sector com larga experiência no ramo, especialmente da promoção imobiliária. A não ser assim será muito difícil cativar os investidores, que não terão a confiança necessária ou não reconhecerão capacidade à gestão da plataforma de investimento”, sublinhou ao Expresso Hugo Santos Ferreira, secretário-geral da APPII.

Com cuidado, sim, mas sem deixar de se aproveitar os bons ventos que sopram sobre o mercado imobiliário português, reforça ainda o responsável. “Quantos mais veículos interessantes e suficientemente atrativos e competitivos com os seus congéneres mundiais ou europeus conseguirmos criar para captar mais e novas formas de investimento em Portugal, melhor. Assim venha o crowdfunding, que por mera falta de regulamentação de lei já aprovada ainda não pode ser uma verdadeira realidade em Portugal, ou venham também os REIT [real estate investment trusts, que são um verdadeiro caso de sucesso nos EUA ou mesmo aqui na vizinha Espanha, que já conseguiu atrair mais de €10 mil milhões de investimento no sector imobiliário só com estes veículos], que também pelo mesmo motivo ainda não viu a luz do dia”, acrescentou o responsável.

Atentas a este filão, algumas empresas começam já a posicionar-se neste mercado, ajustando-se às limitações legais que ainda existem por falta de regulamentação. A promotora JPS Group é uma delas. A empresa está a preparar o lançamento da Capital Crowd, uma plataforma de angariação de capital para projetos imobiliários do grupo.

“Em termos de funcionamento e de uma forma simplificada, a Capital Crowd pretende recuperar um pouco o conceito do passado, quando se criavam cooperativas em que as pessoas se juntavam em torno de um projeto imobiliário, assegurado por uma estrutura que ‘levantava’ esse mesmo projeto. Ao longo da obra, faziam-se pequenos investimentos parcelares até esta estar concluída e normalmente associava-se à compra de uma casa para habitação própria ou para revenda. Isso foi sem dúvida o grande motor do mercado imobiliário que se perdeu e devia ser recuperado. Por essa razão, a Capital Crowd não pode ser considerada uma plataforma de crowdfunding puro, até porque, devido à legislação do sector, ainda não é possível criar uma plataforma em Portugal com esta designação e forma de funcionamento”, referiu João Sousa, CEO do JPS Group.

Deco aconselha cautela

A Deco — Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor tem vindo a acompanhar a entrada do crowdfunding imobiliário em Portugal e a sua principal preocupação vai para o vazio legal que existe atualmente no mercado, como sublinha Filipe Campos, especialista financeiro da associação.

“Este tipo de plataformas de financiamento colaborativo integram-se no mesmo diploma que rege os fundos de investimento, mas ainda falta criar o regime sancionatório, um processo que está em análise no Banco de Portugal e na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários”.

O responsável aconselha por isso quem investir neste tipo de plataformas “a ler as letras pequenas, as condições gerais que existem nos sites e a perceber qual é o objeto final do seu empréstimo”.