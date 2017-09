Esquerda quer fim do corte no subsídio de desemprego

PCP e BE querem reversão do corte de 10%, criado no tempo da troika, inscrito no Orçamento do Estado para 2018

Foi instituído nos tempos da troika, em 2012, e ainda subsiste: quem recebe o subsídio de desemprego sofre, a partir do sétimo mês em que aufere desta prestação social, uma redução de 10% no seu valor.

Um corte que os partidos mais à esquerda que apoiam o Governo querem eliminar já a partir de 2018. Este tem sido um dos temas centrais nas reuniões realizadas com o Executivo de António Costa, para a preparação do Orçamento do Estado para 2018 (OE-2018). “Temos reafirmado sucessivamente que queremos acabar com o corte de 10% e estender o período de atribuição do subsídio de desemprego”, afirma ao Expresso Paulo Sá, deputado do PCP. Sobre esta matéria “não há, no momento atual, convergência com o Governo, cujas posições são conhecidas. Mas vamos continuar a falar”.

Fim do corte para todos

Em abril, o Governo aprovou uma norma-travão que pôs fim ao corte sempre que levasse a que o subsídio de desemprego ficasse abaixo do Indexante de Apoios Sociais (IAS), que este ano está fixado nos €421,32. Uma alteração pedida há muito pelo provedor de Justiça.

Agora os partidos mais à esquerda querem estender o fim deste corte a todos os beneficiários do subsídio de desemprego. “Já levantámos esta questão na Assembleia da República, mas o Governo entendeu que a reversão do corte deveria ser faseada, abrangendo primeiro os desempregados que ficavam a receber abaixo do IAS”, aponta José Soeiro, deputado do BE, lembrando que o Executivo sempre considerou a medida “justa”. E remata: “A nossa expectativa é que o OE-2018 dê cumprimento a esse compromisso”. S.M.L.