Descodificador: Progressão... zinha?

1 Como funcionam as progressões?

Os critérios remontam ao primeiro governo de José Sócrates e estipulam duas vias de progressão na carreira. A primeira são as “progressões automáticas”, mas que, na verdade, dependem da avaliação de desempenho e de quotas. Assim, quem acumula 10 pontos nas avaliações tem direito a este tipo de progressão. Uma nota de “adequado” dá direito a dois pontos por ano, sendo quatro pontos para quem tem “relevante” (quota máxima de 25%). Quem recebe “excelente” (no máximo 5% dos funcionários) acumula seis pontos. A segunda via é a promoção entre categorias, que depende das chefias (sujeita a quotas). Contudo, as progressões remuneratórias na Administração Pública estão congeladas desde 2010, por restrições orçamentais. Resultado: a acumulação de pontos na avaliação não se traduziu em mais dinheiro ao fim do mês para os trabalhadores.

2 O que vai acontecer em 2018?

As progressões na carreira vão começar a ser descongeladas na Função Pública. “Todos os funcionários públicos que tiverem acumulado pontos suficientes nas suas avaliações desde 2010 vão progredir”, garantiu ao Expresso fonte do Ministério das Finanças. A questão é a percentagem dos direitos acumulados que vai ser reposta já no próximo ano e, essa, “pode variar”, dizem as Finanças. Ou seja, “a velocidade de reposição dos direitos associados à progressão pode variar”, explica a mesma fonte. Ora, é esta percentagem que vai ditar quanto vão ganhar mais os funcionários públicos. E pode ser grande ou... pequena. À data de fecho desta edição, ainda não se conhecia a percentagem de direitos a repor já em 2018, nem se esse valor pode ser modulado — e diferenciado — entre os funcionários públicos consoante critérios como o patamar salarial, por exemplo.

3 Todos os funcionários públicos vão progredir em 2018?

Não. Apenas irão progredir na carreira os funcionários públicos “que têm pontos suficientes acumulados nas suas avaliações para terem direito a esta progressão”, explica o Ministério das Finanças. Nesta altura, a estimativa do Governo é que mais de metade dos cerca de 668 mil trabalhadores da Administração Pública “reúnam as condições” e, por isso, irão progredir em 2018. Quem já tiver avançado na carreira durante os anos de congelamento, pode já não ter mais direitos por reconhecer. Nos últimos anos, houve algumas exceções à regra do congelamento, beneficiando grupos da Administração Pública, como os militares das Forças Armadas, GNR, PSP, guardas prisionais, médicos e diplomatas.

4 Qual a posição dos sindicatos da Administração Pública?

A posição é de pressão sobre o Governo, levantando a possibilidade de convocação de greves se o executivo de António Costa continuar a privilegiar o diálogo com os partidos mais à esquerda que apoiam o Governo — BE e PCP — em detrimento dos sindicatos. A Federação de Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (FESAP), o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) e a Frente Comum querem estar no centro das negociações sobre os temas relativos à Função Pública e defendem não apenas o descongelamento das carreiras em 2018, como a reposição imediata e de uma só vez dos direitos acumulados ao longo dos últimos anos. Caso contrário, a greve pode ser o caminho a seguir.