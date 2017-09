Risco geopolítico domina ‘sentimento’ dos investidores

A geopolítica tornou-se a primeira dor de cabeça para os investidores globais, pela primeira vez desde que a Allianz Global Investors lançou em 2013 um inquérito anual a investidores institucionais em três continentes

Os investidores globais colocam o risco geopolítico no topo das suas preocupações, segundo o estudo anual realizado pela Allianz Global Investors, uma gestora de investimento do grupo segurador alemão Allianz, e divulgado esta sexta-feira.

Os resultados do inquérito realizado em abril e maio a 755 investidores institucionais globais na América do Norte, Europa e Ásia Pacífico revelou que 44% dos inquiridos acha que a geopolítica representa, agora, o fator mais importante para o desempenho do investimento e para a gestão de risco. Desde que o estudo anual foi lançado em 2013, é a primeira vez que a geopolítica lidera a lista de fatores de risco.

“A geopolítica parece ter, agora, um maior impacto do que em qualquer outro momento da história recente sobre como os investidores globais se estão a comportar”, comentou Neil Dwane, o estratega global da Allianz Global Investors, numa nota publicada hoje sobre o Monitor de Risco.

A preocupação com as tensões geopolíticas crescentes – recentemente incendiadas com a escalada da retórica de guerra nuclear entre Pyongyang e Washington – é transversal nos investidores nas três regiões em que se desenrolou o estudo. Seguem-se as preocupações com um eventual abrandamento económico global, que recolhe 41% das opiniões, e com a subida das taxas de juro dos principais bancos centrais, que motiva 32% dos inquiridos.

Há diferenças, a partir destas três preocupações de topo, entre os resultados globais e na Europa. No Velho Continente, 29% dos 250 inquiridos coloca os riscos políticos internos à União Europeia como quarta preocupação, enquanto, a nível global, é a Administração Trump que ocupa esse lugar com 31%. Para os investidores europeus, Trump só vem a seguir dos problemas políticos europeus, com 23%.

A possibilidade de um acontecimento extremo que choque os mercados no horizonte de 12 meses também aumentou este ano na opinião dos inquiridos. A nível global, a percentagem subiu de 38% em 2016 para 43% em 2017. Na Europa, saltou de 37% para 45%, no mesmo período.

No meio de tantos riscos, o verdadeiro quebra-cabeças é como encontrar retornos elevados mitigando o risco que aumentou, conclui o estudo.