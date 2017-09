Prazo de reembolso do IRS baixou de 36 para 23 dias

Este ano o tempo de reembolso de IRS (Imposto sobre o Rendimento Singular) fixou-se em 23 dias, abaixo da média de 36 dias verificada no ano passado, informou o Ministério das Finanças em comunicado.

Segundo o balanço divulgado esta sexta-feira, 63,2% dos reembolsos de IRS concentraram-se em maio e 22,2% em junho, tendo ainda havido reembolsos em abril (8%), em julho (5%) e em agosto (1,6%). No ano passado, os reembolsos estiveram mais concentrados entre maio e julho (neste mês foram processados 34,6% dos reembolsos de IRS).

Até 31 de agosto, informou o Governo, foram processadas 5,16 milhões de declarações de IRS, mais 162 mil do que em igual período de 2016, e daquele total 2,6 milhões deram origem a reembolso, num montante global de 2,56 mil milhões de euros e com um valor médio de 997 euros.

Mas se a devolução de imposto aos contribuintes superou em 159 milhões de euros o montante reembolsado no ano passado, também na situação contrária (de pagamento adicional) houve um crescimento. Segundo as Finanças, houve 829 mil declarações que resultaram na cobrança de 1,38 mil milhões de euros, mais 182 milhões do que no ano passado.

O Ministério das Finanças informou ainda que houve uma redução das reclamações sobre as deduções à coleta, de 17130 processos em 2016 para 2273 processos em 2017.