Portugal regressa ao mercado na próxima quarta-feira

O IGCP anunciou esta sexta-feira que vai realizar um leilão de dívida a 10 anos no dia 13 de setembro visando a colocação de 750 a 1000 milhões de euros. Os juros nesse prazo estão abaixo de 2,8% no mercado secundário

Portugal vai regressar ao mercado de dívida de longo prazo no dia 13 de setembro com um leilão de dívida a 10 anos, depois de um jejum de leilões de Obrigações do Tesouro (OT) em agosto.

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) visa colocar na quarta-feira entre 750 a 1000 milhões de euros no leilão da linha obrigacionista lançada em janeiro deste ano e que vence em abril de 2027.

Aquando do lançamento desta OT através de uma operação de sindicação no início do ano, o IGCP pagou um juro elevado, de 4,227%. Nos três leilões que realizou, depois, em maio, junho e julho, o Tesouro pagou 3,386%, 2,851% - o valor mais baixo - e 3,085% respetivamente.

Atualmente, os juros (yields) desta linha de OT no mercado secundário estão abaixo de 2,8%. Desde final de julho, que os juros desceram do patamar de 3% nesse mercado.