Montepio: OPA termina esta sexta-feira

A Oferta Pública de Aquisição (OPA) da Associação Mutualista Montepio Geral sobre as unidades de participação da Caixa Económica Montepio Geral termina sexta-feira.

O apuramento dos resultados da oferta será formalmente realizado na segunda-feira, numa sessão na bolsa de Lisboa, com a presença do presidente da associação Montepio, Tomás Correia. Contudo, há a expectativa de que os resultados possam ser conhecidos mais cedo.

A oferta arrancou em 14 de agosto e as ordens de venda das unidades de participação podem ser dadas até esta sexta-feira às 15h30 horas, oferecendo a associação mutualista um euro por cada unidade de participação – o mesmo preço a que foram colocadas no mercado.

Quando a OPA foi anunciada, em 4 de julho, os títulos do Montepio fecharam a 0,497 euros e logo na sessão seguinte subiram para o preço da OPA, valor a que fecharam também esta sexta-feira.

As unidades de participação do fundo de participação da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) não são ações, mas estão cotados em bolsa e incluídos no PSI 20, o índice principal da bolsa. Com esta operação, deixarão de estar cotados.

Operação de 86 milhões

Na operação, a associação mutualista previa gastar cerca de 86 milhões de euros tendo em conta as Unidades de Participação da Caixa Económica Montepio Geral que não estão em suas mãos.

A Associação Mutualista é o topo do Grupo Montepio e tem como principal empresa subsidiária a CEMG, que desenvolve o negócio bancário. Esta OPA tem como objetivo preparar a nova fase do banco mutualista.

É conhecido que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa pode vir a entrar no capital da Caixa Económica, deixando a totalidade do capital social de ser propriedade da Associação Mutualista.

A CEMG teve lucros de 13 milhões de euros entre janeiro e junho deste ano, que compara com o prejuízo de 68 milhões de euros registados no primeiro semestre de 2016.