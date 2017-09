Bolsa. BCP recupera, Impresa não

O BCP interrompe ciclo de perdas e e valoriza mais de 1%. A Impresa volta a cair.

O BCP dá sinais esta sexta feira de recuperação, voltando a negociar acima da barreira dos 20 cêntimos e interrompendo um ciclo de perdas acentuadas que lhe cortou um quinto do valor em dois meses- na última semana perdeu 10% do valor.

Hoje valoriza 1,15%, voltando o seu valor em bolsa a superar os 3 mil milhões de euros. As recentes perdas traduziram-se num corte de 880 milhões na sua capitalização bolsista.

Já a Impresa insiste nas perdas, depois de ontem ter perdido mais de 16% do valor. Esta sexta-feira volta a cair (2.7%) para 0,219 euros. Esta semana, a desvalorização acumulada é de 30%.

Ontem, a Impresa (dona da SIC, Expresso e Visão) confirmou através de um comunicado oficial enviado à CMVM haver interessados na compra de revistas do grupo, depois de ter iniciado um processo formal de avaliação das suas publicações para apostar no audiovisual e digital.

No comunicado, o grupo referia que iniciara um processo formal de avaliação do seu portefólio de publicações, tendo para o efeito efetuado contactos exploratórios junto de potenciais interessados". E no seguimento dessa iniciativa, recebera "manifestações de interesse, as quais serão analisadas no decurso do processo formal de negociação”.

Mas, esta informação não parece ter entusiasmado os investidores que continuam a fustigar o sector dos media. Também a Cofina não escapa à onda depressiva do sector. Ontem perdera 4,7% e esta sexta-feira segue a perder 2,25%.