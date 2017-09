Juros da dívida em baixa e euro em alta

A menos de duas horas do BCE divulgar esta quinta-feira as suas decisões da reunião do conselho que começou ontem, os juros das obrigações portuguesas no mercado secundário registam descidas. O euro está a valorizar-se face ao dólar há quatro sessões consecutivas

Os juros (yields) das obrigações portuguesas de médio e longo prazo estão esta quinta-feira em queda no mercado secundário, a menos de duas horas do Banco Central Europeu (BCE) anunciar as decisões da reunião do seu conselho. Por outro lado, o euro continua hoje uma trajetória de valorização face ao euro que se mantém há quatro sessões consecutivas.

No prazo de referência, a 10 anos, os juros das Obrigações do Tesouro desceram, pelas 11 horas (hora de Portugal), para 2,8%, seis pontos base abaixo do fecho no dia anterior. A 5 anos, as taxas caíram para 1,16%, depois de terem encerrado em 1,21% na quarta-feira.

O euro está a valorizar-se desde 4 de setembro depois de uma quebra ligeira no primeiro dia do mês. Fechou o mês de agosto a valer 1,1910 dólares e o câmbio de hoje situa-se em 1,1980 dólares. A moeda comum europeia registou um máximo do ano, em 1,2069 dólares, a 29 de agosto.

O BCE publicará o comunicado com as conclusões da reunião pelas 12h45 (hora de Portugal) e Mario Draghi, o seu presidente, realizará uma conferência de imprensa pelas 13h30. Os analistas não esperam o anúncio de alterações de fundo na política monetária expansionista, mas as palavras de Draghi vão ser escrutinadas, a ver se dão alguns 'sinais' do que o BCE pretende fazer quanto à continuação do programa de compra de ativos em 2018 e face à valorização contínua do euro desde abril de 2017.