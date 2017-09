Futuro do QE será decidido em outubro

Mario Draghi anunciou, esta quinta-feira, em conferência de imprensa, que "a maior parte das decisões" sobre o futuro do programa de compra de ativos será tomada na reunião de 26 de outubro

A "maior parte das decisões" relativas ao futuro do programa de compra de ativos, vulgo quantitative easing (QE), do Banco Central Europeu (BCE) será tomada na próxima reunião de 26 de outubro, confirmou, esta quinta-feira, Mario Draghi em conferência de imprensa, na sequência da reunião do conselho que decidiu manter o quadro e a estratégia da política monetária expansionista até final do ano.

No entanto, sublinhou que o conselho do BCE se mantém "relutante" em definir uma data concreta para uma decisão sobre o futuro do QE a partir de janeiro de 2018. Afirma, no entanto, que o conselho julga que poderá tomar "a maior parte das decisões" na reunião de outubro.