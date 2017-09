Euro valoriza acima de 1,2 dólares depois de Draghi confirmar preocupação com a moeda única

O euro está a valorizar esta quinta-feira à tarde face ao dólar depois do presidente do Banco Central Europeu confirmar que o conselho está preocupado com "a volatilidade na taxa de câmbio" estar a gerar "incerteza". Draghi iniciou a conferência de imprensa há momentos

O euro está acima de 1,2 dólares depois de Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu (BCE), ter confirmado há momentos que "a recente volatilidade da taxa de câmbio representa uma fonte de incerteza que exige monitorização" com vista ao impacto na inflação.

Esta preocupação já tinha sido expressa na reunião de julho do conselho, como as atas entretanto divulgadas revelaram, e voltou a ser, na reunião desta quinta-feira, sublinhada por muitos participantes.

Draghi referiu que a reunião desta quinta-feira centrou a discussão em três tópicos - inflação, crescimento e taxa de câmbio, ainda que esta última não seja objetivo da política monetária.

Os banqueiros centrais do euro consideram que a retoma económica é "robusta e sólida" nos vários países do euro e sectores de atividade, que a inflação está "melhor ligeiramente", mas que a sua trajetória não é, ainda, convincente, e, quanto à evolução do euro, sublinharam que a apreciação recente que se regista terá "consequências" na inflação.

Os técnicos do BCE, nas previsões que foram divulgadas hoje, reviram em baixa a inflação para este ano e os próximos. A inflação em 2017 deverá situar-se em 1,5%, descerá para 1,2% no ano seguinte, e subirá, de novo, para 1,5% em 2019.

No entanto, apesar destas previsões atuais até 2019, Draghi sublinhou que o conselho do BCE está "confiante" que a taxa de inflação "convergirá para o objetivo [de abaixo mas próximo de 2%] de médio prazo". Essa convergência será alimentada pela própria política monetária "acomodatícia" em curso e pela "sólida e robusta" retoma em curso que acabará por reduzir o hiato do produto e o nível de não utilização dos recursos, e gerar a subida dos salários nominais. Adiantou que, pessoalmente, espera que, em 2020, a inflação se situe no objetivo, mas sublinhou que essa projeção não foi discutida na reunião de hoje.