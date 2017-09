Euro mantém-se em 1,2 dólares e juros da dívida portuguesa em mínimo de 12 meses

Já depois do encerramento da conferência de imprensa de Mario Draghi, o câmbio da moeda única europeia está acima de 1,2% e os juros a 5 e a 10 anos das obrigações portuguesas continuam em queda. A 10 anos estão em mínimos de um ano

O euro mantém-se acima de 1,2 dólares, já depois do encerramento da conferência de imprensa do presidente do Banco Central Europeu (BCE), onde foi sublinhado que o conselho de banqueiros centrais está preocupado com a "incerteza" que a recente "volatilidade da taxa de câmbio" da moeda única está a gerar.

Depois de um pico em 1,2041 dólares pelas 13h45 (hora de Portugal), quinze minutos depois de Mario Draghi iniciar a conferência de imprensa e revelar o 'sentimento' em relação ao câmbio do euro, o câmbio desceu, mas mantém-se ligeiramente acima de 1,2%.

"Mario Draghi fez, hoje, várias referências à evolução do euro e ao seu impacto na evolução da economia e da inflação na zona euro. Contudo, não terá sido suficientemente incisivo, o que está a ser entendido pelo mercado como uma luz verde para continuar a comprar euros – o câmbio do euro face ao dólar negoceia novamente acima de 1,20 dólares e já se aproximou dos máximos desde 2015 (1,2069 dólares), atingidos na semana passada", referiu-nos Filipe Garcia, fundador da Informação dr Mercados Financeiros Lda.

No mercado secundário da dívida pública, os juros (yields) das Obrigações do Tesouro português a médio e longo prazo continuam em queda. Pelas 15 horas (hora de Portugal), os juros a 10 anos tinham descido para 2,765%, um mínimo de 12 meses. A 5 anos caíram para 1,12%.