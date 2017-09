BCE não mexe nos juros e não altera estratégia do QE

A reunião do conselho do Banco Central Europeu manteve as taxas de juro em mínimos históricos e reafirmou que o programa de compra de ativos, vulgo QE, se estenderá para além de dezembro "se necessário". Atenção vira-se, agora, para a conferência de imprensa de Mario Draghi pelas 13h30

O Banco Central Europeu (BCE) não mexeu esta quinta-feira no quadro da política monetária expansionista. A atenção vira-se, agora, para a conferência de imprensa que o seu presidente, Mario Draghi, realizará em Frankfurt pelas 13h30 (hora de Portugal).

O Conselho do banco decidiu que as taxas de juro se mantêm nos mínimos históricos em que se encontram desde março de 2016 e reafirma a sua orientação de que “espera que as taxas de juro diretoras do BCE permaneçam nos níveis atuais durante um período alargado e muito para além do horizonte das compras líquidas de ativos”.

Em relação aos programas não convencionais de política expansionista, o BCE confirma que a compra mensal de ativos se vai manter, ao ritmo atual mensal de €60 mil milhões, até final do ano. E mantém a orientação futura, sublinhando a estratégia dupla que tem seguido.

Primeiro, o programa poderá prosseguir “até mais tarde, se necessário” e “em qualquer caso” até que considere “que se verifica um ajustamento sustentado da trajetória de inflação, compatível com o seu objetivo para a inflação [abaixo, mas próximo de 2%]”.

Segundo, “se as perspetivas passarem a ser menos favoráveis ou se as condições financeiras deixarem de ser consistentes com uma evolução no sentido de um ajustamento sustentado da trajetória de inflação, o Conselho do BCE está preparado para aumentar o volume e/ou a duração do programa”.

Recorde-se que a taxa de remuneração de depósitos dos bancos está em -0,4%, um mínimo histórico negativo. A taxa de referência está em 0%. A inflação, depois de um máximo de 2% em fevereiro, mantém-se com uma trajetória irregular, situando-se, em agosto, em 1,5%. A inflação subjacente (excluindo as componentes mais voláteis da energia, alimentação álcool e tabaco) mantém-se desde julho em 1,2%.

O programa de aquisição de ativos já soma €2 biliões, com uma fatia de leão de €1,7 biliões no programa de compra de dívida pública no mercado secundário (que já adquiriu mais de €29 mil milhões de obrigações portuguesas).

O quadro macroeconómico melhorou na zona euro com uma aceleração do crescimento homólogo no segundo trimestre do ano. O PIB cresceu 2,3%, três décimas mais do que no trimestre anterior, segundo divulgou hoje o Eurostat. Este ritmo de crescimento continua, contudo, abaixo da média da OCDE em 2,9% e da aceleração registada nos Estados Unidos, onde a taxa de crescimento subiu de 2,2% no primeiro trimestre para 3,1% de abril a junho.