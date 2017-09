Michael Kors compra Jimmy Choo por €1000 milhões

A marca de luxo norte-americana Michael Kors anunciou esta quarta-feira a compra da fabricante de sapatos exclusivos Jimmy Choo num acordo avaliado em 896 milhões de libras (cerca de 1.012 milhões de euros).

Em comunicado, a Michael Kors Holdings adiantou que Jimmy Choo, que também produz outro tipo de produtos de luxo, passará a ser subsidiária da empresa norte-americana, esperando que o novo acordo permita aumentar as vendas.

A britânica Jimmy Choo, conhecida por calçar os 'famosos', tinha sido posta à venda em abril depois de ter registado uma quebra de vendas nos últimos anos.

Michael Kors, o presidente honorário e diretor criativo da empresa com o seu nome (também famoso por ser juri do programa televisivo Project Runway), sublinhou que admira o estilo de Jimmy Choo e que espera a incorporação desta empresa no seu grupo.

O plano de venda contou com o apoio do principal acionista de Jimmy Choo, JAB Holdings, propriedade da multimilionária família alemã Reimann.

Fundada pelo fabricante de sapatos da Malásia Jimmy Choo e pela antiga jornalista da Vogue Tamara Mellon, a marca converteu-se rapidamente no calçado preferido de ricos e famosos, entre eles a duquesa de Cambridge e a cantora Beyoncé.

Jimmy Choo foi posto à venda em abril, quando o fundo de investimento europeu JAP Holding anunciou que iria deixar o fabricante de calçado de luxo para se centrar nos seus negócios de restauração e cafés.