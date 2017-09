Bolsas mundiais fecham no vermelho dois dias consecutivos e abrem, de novo, a cair

As bolsas mundiais perderam mais de 0,5% nas duas primeiras sessões desta semana. O fecho de Wall Street no vermelho na terça-feira pressionou a queda mundial. Seul e Tóquio voltam a fechar com quedas esta quarta-feira. Europa abre com perdas. Lisboa ainda com tendência indefinida

O efeito da Bomba de Hidrogénio testada pelo regime de Pyongyang continua a alimentar a onda de choque registada esta semana nos mercados financeiros.

O risco geopolítico está progressivamente a afirmar-se como dominante nas praças financeiras, apesar da chamada normalização da política monetária dos dois principais bancos centrais do mundo – a Reserva Federal norte-americana (Fed) e o Banco Central Europeu (BCE) – continuar, também, no radar dos analistas e investidores.

O BCE reúne o seu conselho amanhã. Ainda que não seja esperado o anúncio de alterações ao programa de compra de ativos, os analistas vão estar atentos a quaisquer sinais sobre orientação futura que se destaquem no comunicado do banco ou nas declarações do seu presidente Mario Draghi na conferência de imprensa que se realizará pelas 13h30 (hora de Portugal) de quinta-feira.

O vermelho está a dominar as bolsas mundiais esta semana. O índice global MSCI – para todas as bolsas do mundo – acumula uma perda de 0,57% desde segunda-feira. Há duas sessões consecutivas que fecha em queda.

Na segunda-feira, a trajetória negativa foi pressionada pelas perdas nos mercados emergentes e na região da Ásia Pacífico, com Nova Iorque fechada em virtude do feriado do Dia do Trabalho. No dia seguinte, a queda global foi pressionada pelo recuo em Nova Iorque, com o índice MSCI respetivo a perder 0,76%, com destaque para o índice Dow Jones 30 que caiu mais de 1%.

A reabertura dos mercados bolsistas esta quarta-feira segue a tendência negativa dos últimos dois dias.

Na Ásia Pacífico, com as praças já quase todas encerradas, Seul e Tóquio registaram perdas pelo terceiro dia consecutivo nos índices KOSPI e Nikkei 225.

Na Europa, as bolsas de Zurique, Londres, Madrid, Amesterdão e Bruxelas lideravam as quedas acima de 0,3%, pelas 9h30 (hora de Portugal). Em Lisboa, o índice PSI 20 estava abaixo da linha de água, mas continua sem trajetória definida.