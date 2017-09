Vendas de carros elétricos disparam 130%

Nos primeiros sete meses do ano foram vendidos 921 carros elétricos em Portugal, o que corresponde a um aumento de 130% face a igual período de 2016. Os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) são divulgados esta terça-feira pelo “Jornal de Negócios.”

Trata-se de mais um valor recorde. Entre janeiro e julho, o número de viaturas elétricas vendidas superou o valor alcançado no ano passado, quando já tinha sido atingido um novo máximo – 756 unidades.

O Renault Zoe é o modelo mais procurado, tendo sido vendidas 437 viaturas neste período, seguido do Nissan Leaf e do BMW I3 com 246 e 145 unidades vendidas respetivamente.

A impulsionar as vendas estão benefícios como o cheque de 2250 euros ou a isenção do Imposto Único de Circulação (IUC), sublinha o “Negócios”.