Dívida portuguesa à espera de sinais de Draghi na quinta-feira

O Tesouro português poderá regressar a leilões de dívida obrigacionista na próxima semana, segundo as previsões do Commerzbank.

As novas emissões decorrerão após a reunião do conselho do Banco Central Europeu (BCE), cujas decisões serão anunciadas na próxima quinta-feira e comentadas por Mario Draghi em conferência de imprensa. Os analistas vão estar atentos a quaisquer sinais que o presidente do BCE dê sobre o futuro do programa de compra de ativos, vulgo quantitative easing (QE), um conjunto de medidas de política monetária expansionista que já engordou os ativos do banco central em mais de €2 biliões até final de agosto.

A fatia do leão do programa destina-se à aquisição de obrigações emitidas pelos países do euro e tem funcionado, desde março de 2015, como um verdadeiro “resgate pela porta dos fundos” dos periféricos, incluindo Portugal, na expressão usada pelo académico Kenneth Rogoff, em entrevista ao Expresso no mês passado. Tem permitido, também, às economias do centro do euro financiarem o seu endividamento obrigacionista de médio prazo com juros negativos, como nunca o conseguiram.

O futuro do QE é um elemento decisivo para a dinâmica da dívida portuguesa a partir de janeiro do próximo ano. Mesmo com a saída do Procedimento por Défice Excessivo, as revisões em alta da perspetiva do rating da dívida portuguesa para positiva, a dinâmica económica (com uma taxa de crescimento homólogo do PIB acima da média da zona euro), e uma almofada financeira de seis meses elogiada pelas agências de notação, a sorte da dívida portuguesa está acorrentada ao ritmo e à forma como a descontinuação (ou não) do programa evoluir no próximo ano.

Compras do BCE em nível mensal mais baixo de sempre

Depois de um jejum de um mês, onde só emitiu Bilhetes do Tesouro pagando taxas negativas, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) poderá anunciar na sexta-feira dois novos leilões de Obrigações do Tesouro, num contexto em que o BCE reduziu, em agosto, em €103 milhões o volume mensal de compras dos títulos portugueses, estando no nível mensal mais baixo de sempre e substancialmente abaixo do volume que o critério da chave de capital permitiria.

A maioria dos economistas ouvidos pela Bloomberg não espera que o BCE decida na reunião do conselho desta quarta e quinta-feira o futuro do QE. Uma maioria de 52% acha que a decisão só será anunciada na reunião seguinte, a 26 de outubro, já depois de conhecidos os resultados das eleições legislativas na Alemanha e o perfil do novo governo federal.

Mas o balanço do andamento do programa, as novas previsões económicas e a discussão sobre o “risco da taxa de câmbio do euro disparar no futuro” (um problema destacado na reunião de julho, segundo as atas posteriormente divulgadas) estarão no radar dos analistas.

Dores de cabeça na zona euro

O conselho do BCE, no meio de uma fortíssima pressão política, em particular do Bundesbank, banco central alemão, e dos media financeiros germânicos, para que comece a dar sinais claros de ‘normalização’ da política monetária, enfrenta várias dores de cabeça na zona euro.

A inflação subjacente (excluindo as componentes mais voláteis ligadas aos preços da energia, alimentação, álcool e tabaco) continuava em agosto em 1,2%, não tendo descolado. A apreciação do euro face ao dólar (a principal divisa nas transações internacionais) atingiu um máximo de 31 meses em 29 de agosto e o índice do euro em relação a 19 divisas dos principais parceiros já subiu 5% desde o final do ano passado. O limite legal de 33% da dívida obrigacionista que o BCE pode ter em carteira de cada país emitente está próximo em alguns casos (como Portugal, com o BCE a deter um montante de títulos acima €38,5 mil milhões, somando €29 mil milhões do atual programa de compras com €9,5 mil milhões da herança do programa SMP).

O impacto da valorização do euro – uma tendência que se está a observar desde abril de 2015, após o lançamento do QE, e que já soma mais de 12% desde aquela altura - está simulado. Segundo o Commerzbank, uma apreciação de 5% reduz a inflação subjacente em 0,15 pontos percentuais num horizonte de 12 meses, o que leva os economistas daquele banco alemão a preverem uma descida da inflação subjacente para menos de 1%. Ainda segundo os mesmos economistas, uma apreciação do euro na ordem dos 10% provoca uma redução da taxa de crescimento económico na zona euro entre 0,5 a 1 ponto percentual.

Acrescem, no horizonte de curto prazo, a subida galopante do risco geopolítico (com o risco de guerra na Ásia Pacífico a disparar), a ainda não resolução da situação política italiana (que vai a votos até maio do próximo ano, com o conjunto de forças políticas antieuro com uma expressiva maioria nas sondagens) e a turbulência interna em Espanha com o próximo referendo catalão.

Não admira, por isso, que uma clara maioria de 77% dos economistas ouvidos pela Bloomberg aponte para a continuação do QE em 2018, não vislumbrando um abandono abrupto desta componente da política monetária expansionista, ainda que admitindo com uma redução mensal do volume de compras a partir de janeiro.