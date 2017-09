Onda de choque da Bomba H nos mercados financeiros

As bolsas fecharam esta segunda-feira no vermelho na Ásia e abriram também em terreno negativo na Europa. Teste de Bomba H por Pyongyang no domingo marca abertura dos mercados. Preço do ouro em máximo de 12 meses. Praça de Lisboa segue tendência europeia

O risco geopolítico volta a dominar os mercados financeiros depois da Coreia do Norte ter anunciado no domingo um teste de uma bomba de hidrogénio que possa ser instalada num míssil balístico intercontinental. Os mercados financeiros abriram esta segunda-feira sob o efeito de uma onda de choque do teste.

O preço do ouro subiu, na abertura de hoje, para mais de 1340 dólares, um máximo de 12 meses. Desde o fecho na sexta-feira, o preço deste metal precioso, que é encarado como valor refúgio em períodos de stresse financeiro e geopolítico, subiu 1%.

Na Ásia Pacífico, onde a maioria das bolsas já fechou a sessão de segunda-feira, a trajetória foi negativa, com exceção das duas bolsas chinesas, de Xangai e Shenzhen. As praças da Europa abriram no vermelho, com Madrid, Moscovo, Lisboa, Varsóvia e Zurique a liderarem quedas de mais de 0,5%.

As maiores quedas na Ásia Pacífico registaram-se nas bolsas de Seul e Tóquio (a terceira maior bolsa do mundo). O índice KOSPI coreano perdeu 1,19% e o índice Nikkei 225 nipónico recuou 0,96%.

Em virtude de feriado relativo ao Dia do Trabalho, as bolsas de Nova Iorque (as duas mais importantes do mundo) e de Toronto estarão fechadas.

Primeira onda de choque na cimeira dos BRICS

O anúncio por Pyongyang, no domingo, do teste da Bomba H provocou uma primeira onda de choque, ainda antes da abertura dos mercados financeiros na segunda-feira. Afetou, desde logo, a abertura da cimeira dos BRICS em Xiamen no dia 3, com os presidentes da China e da Rússia a condenarem o teste norte-coreano e a declararem, à margem da cimeira, que acordaram em coordenar estrategicamente os seus movimentos e em “lidar apropriadamente com o problema”. A cimeira das cinco grandes potências emergentes (o acrónimo BRICS, em inglês, abarca Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), decorrerá até dia 5.

O jornal diário chinês Global Times, condenava, em editorial, o teste nuclear do vizinho e traçava uma linha vermelha a Pyongyang, face ao risco crescente de que a escalada de testes afete as regiões chinesas da fronteira. Recusava, no entanto, que o governo chinês avance para “medidas extremas impondo um embargo total à Coreia do Norte”. O jornal pertence ao grupo de media do Diário do Povo, o órgão oficial do Partido Comunista da China e difunde, em inglês, os pontos de vista oficiosos de Pequim.

Por seu lado, o presidente norte-americano afirmou que os Estados Unidos estão dispostos a utilizar “a gama completa de capacidades diplomáticas, convencionais e nucleares” para travar a escalada de Pyongyang.