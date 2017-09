Liderança OLI investe mais 4 milhões em Aveiro

O maior produtor de autoclismos da Europa do Sul amplia fábrica e aumenta eficiência. Em 2016, investiu 5 milhões de euros

A OLI, líder da Europa do sul na produção de autoclismos, vai investir 4 milhões de euros na ampliação da sua fábrica de Aveiro, presença habitual entre as empresas portuguesas com mais pedidos de patente junto do Instituto Europeu de Patentes.

Desde 2016, o grupo liderada por António Oliveira, soma 9 milhões de euros de investimento. Primeiro na construção de uma nova fábrica de moldes, orientada para as indústrias hidro-sanitária e automóvel (3 milhões) e na criação de um novo laboratório de inovação e alargamento da área fabril (2 milhões). Agora, a empresa investe mais 4 milhões de euros com o foco na expansão da área industrial e de armazenamento semi-inteligente.

"O objetivo é aumentar a eficiência operacional que acreditamos ser determinante para melhorar a competitividade da empresa à escala mundial", explica António Oliveira, já com 45 patentes ativas na Europa.

Presente em 70 países dos cinco continentes, a OLI, com 380 trabalhadores, tem feito da inovação um dos seus trunfos e acredita estar a reforçar, assim, a sua capacidade exportadora, com um espaço inovador de armazém de 5.000m2 e uma área total nova de 8 mil m2, que dará ao complexo industrial do grupo, em Aveiro, um total de 22 mil m2.

Para responder à procura, a produção é contínua, ao ritmo de 39 mil autoclismos e 159 mil mecanismos por semana.

Em 2016, a OLI registou um volume de negócios de 49,2 milhões de euros, 80% dos quais relativos à exportação. No primeiro semestre, viu as vendas crescerem 16% em Portugal, 8% no conjunto da Europa (destaque para a Escandinávia e Alemanha), 60% na América e 10% em África.

Há um ano, a empresa abriu, também, uma unidade industrial na Rússia para produzir sistemas de instalação sanitárias para a Europa de Leste.