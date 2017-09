Caldeira Cabral: “O caminho é acrescentar valor aos nossos produtos”

O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, recusou esta segunda-feira, numa entrevista ao “El País”, que o aumento da competitividade das empresas portuguesas seja conseguido através de reduções salariais e defendeu uma subida da "cadeia de valor".

"O caminho é acrescentar valor aos nossos produtos e isso passa pelo desenho, a criação de marcas e a integração nas cadeias de valor", disse Caldeira Cabral na entrevista ao jornal espanhol “El País”, sublinhando que o aumento recente da competitividade "não foi feito à custa de cortes salariais".

O responsável pela pasta da Economia recordou que os salários têm subido, ao mesmo tempo que foi criado emprego e se assistiu a um aumento das exportações.

"Há muitos produtos que saem das fábricas portuguesas a cinco euros e são vendidos a 50; a solução não é baixar o preço da produção para 4,5, mas sim entrar nessa cadeia de valor de 45 euros", concluiu Manuel Caldeira Cabral.

O ministro da Economia lembrou que o último semestre se registou um crescimento de 2,8% do Produto Interno Bruto (PIB) e que "tudo faz prever que Portugal acabará o ano com o maior crescimento do século".