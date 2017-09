Mostrem lá o que nos tiram da conta

O que é que muda e quando?

O Decreto-Lei nº 107/2017 introduz na legislação portuguesa a diretiva europeia 2014/92/UE, que permite aos consumidores compararem as comissões dos bancos associadas às contas de pagamento (que permitem fazer depósitos de dinheiro e de outros valores, levantamentos e fazer e receber pagamentos de vários tipos, incluindo a crédito), entre outros aspetos. Isso passa a ser possível através de um extrato que o banco enviará aos seus clientes anualmente, em janeiro. Bem como através de informação comparativa que estará disponível num sítio na internet do Banco de Portugal. O decreto-lei estreia-se no dia 1 de janeiro de 2018, mas estes dois aspetos passam a vigorar apenas a partir do primeiro dia do nono mês após a entrada em vigor, em outubro.

A que outras informações o consumidor passa a ter acesso?

Além de um extrato do banco com os valores das taxas cobradas no ano anterior e do site do Banco de Portugal com os serviços de pagamento mais usados ou mais caros, o consumidor passa a ter acesso a uma lista das palavras usadas para falar sobre esses serviços, de acordo com a terminologia definida pela Comissão Europeia, para que os conceitos utilizados signifiquem o mesmo em toda a União Europeia e em todos os pontos de contacto com os consumidores (balcões, locais de atendimento ao público e internet).

Quais são as vantagens e o objetivo?

O objetivo é estimular a mobilidade dos consumidores, estabelecendo as regras aplicáveis ao serviço de mudança de conta entre bancos. As vantagens são o aumento da transparência em relação às comissões cobradas, o estímulo à mobilidade dos consumidores (em Portugal e dentro da União Europeia), o aumento do número de serviços mínimos bancários a que os cidadãos têm acesso e facilitar a resolução de conflitos legais e reclamações relativas a contas de pagamento.

Quais são as outras alterações introduzidas?

O diploma altera também o regime de serviços mínimos bancários, em vigor desde 2000, que estabelece o direito de os cidadãos acederem a um conjunto de serviços considerados essenciais a um custo reduzido, como a abertura de uma conta de depósito à ordem e a disponibilização de um cartão de débito. As transferências interbancárias passam a estar incluídas no âmbito dos serviços mínimos bancários. O diploma, por outro lado, mantém a proibição da cobrança de comissões, de despesas e de outros encargos que, anualmente e no seu conjunto, representem um valor superior a 1% do valor do indexante dos apoios sociais.