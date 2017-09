Lisboa e Porto lideram na oferta de escritórios

Há 4242 escritórios para arrendar, distribuídos por todo o país. Mas só os distritos de Lisboa e Porto, respetivamente com 1930 e 1172 (no total 3102), representam em conjunto 73,12% destes imóveis. Os dados aqui apresentados constam do bpiexpressoimobiliario.pt e indicam ainda que, depois daqueles dois distritos, seguem-se no top dos cinco com mais oferta os de Braga (220), Aveiro (213) e Viseu (149). Feitas as contas os cinco agregam 86,84% dos escritórios disponíveis, ou seja, 3684 imóveis.

Seja em espaços reabilitados ou construção nova, no centro ou mais na periferia da cidade, encontra-se de tudo um pouco no mundo dos espaços de trabalho.

No distrito de Lisboa, aquele que no bpiexpressoimobiliario.pt maior oferta apresenta, arrenda-se um destes imóveis, anexo de um palácio recuperado, composto por dois pisos com área amplas e uma mezzanine na entrada. Tem no total dez salas, com 380 m2 de área bruta e dois lugares de estacionamento. Custa €3000/mês e situa-se na freguesia da Estrela, uma zona central da capital, junto a vários acessos rodoviários.

Ainda na capital, mas desta vez no Parque das Nações, está livre um destes espaços com 40 m2 de área útil, pelo valor de €900/mês. Possui montra, está dividido em gabinetes e localiza-se numa zona comercial e de serviços. Tem terraço e estacionamento.

Oferta no Porto

Fora da cidade de Lisboa, na freguesia de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo, concelho de Oeiras e por €1895/mês pode ser ocupada uma área bruta de 200 m2. O espaço em causa dispõe de cinco lugares de estacionamento e está inserido num centro de escritórios e de lojas, junto de transportes públicos.

O segundo distrito com maior representatividade de escritórios, é como seria de esperar, o Porto. No centro da Invicta e por €255/mês, arrenda-se um escritório com 8 m2 de área útil, para um posto de trabalho. Está inserido num centro de escritórios e inclui mobiliário, serviço de receção, água, limpeza e manutenção, com acesso 24 horas por dia.

Já no Campo Alegre, uma zona também ela central nesta cidade nortenha, arrenda-se um escritório com 450 m2 de área útil pelo qual é pedido €3750/mês.

Por €1100/mês, mas desta vez em Matosinhos, na freguesia de Matosinhos e Leça da Palmeira, arrenda-se um escritório com 90 m2 de área útil. Fica num prédio de escritórios e conta com dois lugares de garagem.

Norte em destaque

Fora de grandes centros urbanos como Lisboa e Porto há também oferta de espaços de trabalho.

Exemplo disso é Braga. Neste distrito, na freguesia e concelho de Vila Nova de Famalicão arrenda-se um escritório com 37 m2, localizado no centro desta cidade nortenha, perto de serviços, com duas salas. O proprietário pede pela sua ocupação €350/mês.

Também pelo mesmo valor, mas desta vez no distrito e concelho de Aveiro, na união de freguesias de Glória e Vera Cruz, está livre um escritório com 15 m2 de área útil. Situado no centro da cidade de Aveiro, tem vista sobre a ria e no preço a pagar está já incluída água e eletricidade.

No ranking dos cinco distritos com maior oferta de escritórios, no bpiexpressoimobiliario.pt, Viseu ocupa a quinta posição. No concelho e freguesia de Viseu, no centro da cidade, arrenda-se um destes espaços de trabalho com duas salas, terraço e garagem fechadas. Tem ao todo 63 m2 de área útil e custa €300/mês.