Millennials estão a destruir a indústria da cerveja

A geração nascida depois de 1980, os millennals, está a perder interesse no consumo de cerveja nos Estados Unidos, de acordo com um estudo divulgado pelo UBS. De acordo com o inquérito do banco suíço realizado junto de 1200 norte-americanos consumidores de álcool, a taxa de penetração da cerveja desceu 1% entre 2016 e 2017, enquanto os mercados do vinho e das bebidas espirituosas se mantiveram inalterados.

O estudo mostra que esta geração tem menos interesse em todos os tipos de cerveja do que as gerações anteriores, os baby boomers e a geração X. As taxas de recomendação de cerveja dos millennials são inferiores às do total dos consumidores de álcool em todas as marcas, exceto na Dos Equis XX, que é superior, e na Stella Artois, que é idêntica (ver gráfico).