2017: um ano excelente para os emergentes e os metais preciosos e raros

O grupo de bolsas com maior valorização nos primeiros oito meses do ano é formado pelos 24 mercados emergentes. Paládio e metais raros lideram subida dos preços nas matérias-primas, com disparos de mais de 40%

A valorização bolsista do grupo de 24 mercados emergentes é já superior a 26% desde início do ano, segundo o índice MSCI respetivo, substancialmente mais do que em todo o ano de 2016, em que subiu 8,6%.

A média de valorização das bolsas mundiais está em 13,8% nos primeiros oito meses de 2017, de acordo com o índice MSCI global. Um avanço significativo em relação à média anual de 2016 que se ficou por ganhos de 5,6%.

O grupo dos cinco emergentes da América Latina - Brasil, Chile, Colômbia, México, e Peru - destaca-se, este ano, coletivamente, com uma subida de 24,4% do índice MSCI respetivo.

Três bolsas da União Europeia em alta

Individualmente, as bolsas que mais se valorizaram este ano abrangem nomeadamente mercados emergentes e de fronteira e três casos na União Europeia – Varsóvia (mercado emergente), Atenas (a Grécia foi desgraduada em 2014 para mercado emergente) e Viena (mercado desenvolvido).

As valorizações mais elevadas, desde início do ano, incluem as bolsas de Istambul (índice BIST 100 com uma subida de quase 41%), Buenos Aires (índice MERVAL avançou 39,8%), Hanói (índice HNX 30 com 33%), Lagos (32%), Varsóvia (índice WIG 20 com ganhos de 30%), Atenas (27%), Hong Kong (27%), Santiago do Chile (25%) e Viena (25%).

Note-se que as bolsas da Argentina e do Vietname estão incluídas nos mercados de fronteira (que, ainda, não atingiram o estatuto de emergentes). As bolsas da Áustria e de Hong Kong estão integradas nas economias desenvolvidas.

O BRIC que regista a maior valorização bolsista é a Índia, com o índice Nifty 50 a subir 22% desde final do ano passado.

Zona Euro saiu de três anos no vermelho

A boa notícia para a zona euro é que o índice MSCI respetivo já avançou 17,2% desde início do ano, depois de três anos consecutivos registando perdas. O índice PSI 20, da Bolsa de Lisboa, ainda está abaixo daquela média, registando uma subida de 11% desde início do ano.

Recorde-se que a zona euro viveu uma recaída na recessão económica durante 20 meses, do quarto trimestre de 2011 ao primeiro trimestre de 2013, a que se seguiram três anos consecutivos - 2014, 2015 e 2016 - com as bolsas no vermelho.

O índice MSCI para as bolsas da Ásia Pacífico subiu 19,3% e em Nova Iorque o índice global para as duas bolsas (as maiores do mundo, o NYSE e o Nasdaq) avançou 10,8%.

Os desempenhos negativos este ano centram-se nas bolsas de Moscovo e de Telavive.

Metais raros e valores refúgio em alta

O ruténio, um metal raro, lidera as subidas de preços este ano, com um disparo de 62,5%. Seguem-se, as subidas do preço do ródio (46%), do irídio (44%) e do paládio (43%).

Também os três tradicionais metais preciosos, que servem de valor refúgio, registam subidas dos seus preços desde início do ano: o ouro mais de 15%, a platina cerca de 12% e a prata 10%.

Este ano, no conjunto das matérias-primas, para além dos três metais raros referidos e do paládio, um grupo registou subidas de preços acima de 20%: arroz em casca, alumínio, cobre, zinco, madeira serrada e níquel.

Do lado das descidas, as matérias-primas que registaram uma maior quebra de preços, desde início do ano, foram o sumo de laranja (redução de 32%) e o açúcar (queda de 30%). No setor da energia, o preço do gás natural desceu 18% e a cotação do barril de petróleo de Brent (a referência europeia) caiu 7%.