Dívida a 2 anos fecha agosto com juros negativos

Juros das obrigações no prazo a 2 anos registam mínimo histórico negativo durante duas sessões no mês que findou. Rentabilidade da dívida portuguesa é a segunda mais elevada. Descida significativa dos juros a 10 anos nas economias do centro da zona euro

Os juros (yields) das Obrigações do Tesouro português a 2 anos fecharam o mês de agosto ligeiramente abaixo de 0% e chegaram a descer durante a sessão de quinta-feira para um mínimo de -0,048%. Este recorde histórico negativo já se registara durante a sessão de 14 de agosto. O anterior mínimo verificou-se durante a sessão de 22 de março, quando os juros caíram para -0,047%.

Em agosto, os juros a 2 anos fecharam em terreno negativo em cinco sessões. Anteriormente, haviam estado no ‘clube’ da dívida obrigacionista com taxas negativas, em fecho de sessão, em 16 de fevereiro e 14 e 20 de março.

Portugal só regista taxas negativas no mercado primário e secundário em Bilhetes do Tesouro (BT), dívida de curto prazo, e, agora, a 2 anos, no mercado secundário. Nos leilões de BT realizados no mercado primário, este ano, até à data, o Tesouro português pagou sempre taxas negativas. Juros negativos significam que os investidores aceitam pagar para comprar dívida pública.

Prémio de risco da dívida portuguesa subiu

No prazo de referência, a 10 anos, os juros fecharam agosto em 2,85%, apenas 1 ponto base abaixo do encerramento de julho.

Mas, em virtude da redução substancial, de 0,53% para 0,36%, em agosto, nos juros das obrigações alemãs a 10 anos – conhecidas por Bunds - que servem de referência na zona euro, o prémio de risco da dívida portuguesa subiu de 233 para 250 pontos base ao longo do mês.

Excluindo a Grécia, é o prémio mais elevado entre os periféricos do euro exigido pelos investidores. Significa que os investidores na dívida portuguesa exigem um prémio de 2,5 pontos percentuais acima do juro que aceitam para a dívida alemã.

Os juros dos títulos a 10 anos na zona euro estiveram em descida em agosto, com exceção da Grécia (cuja taxa subiu de 5,4% para 5,5%). A redução nos juros portugueses foi a mais pequena entre os periféricos (excluindo a Grécia) e as economias do centro. Naquele prazo, os juros desceram 18 pontos base para a Eslovénia, 17 pontos base para a Alemanha, 15 para a França, seis para a Itália e cinco para Espanha.

As maiores descidas de juros a 10 anos nas grandes economias desenvolvidas verificaram-se para os títulos britânicos, com um recuo de 20 pontos base (de 1,23% no final de julho para 1,03% em agosto), e para os títulos norte-americanos, com uma redução de 18 pontos base (de 2,3% para 2,12%).

Risco de rutura na zona euro desceu para 8%

O bom clima para os emissores de dívida pública na zona euro é reflexo da redução substancial do risco político doméstico.

A probabilidade de rutura da zona euro nos próximos 12 meses desceu para 8% depois de ter iniciado o ano em 21%, segundo a consultora alemã Sentix, que publica mensalmente esse indicador. A descida abrupta deste risco acentuou-se em maio, depois dos resultados das eleições presidenciais em França terem afastado este ano do cenário europeu o triunfo da corrente populista.

As duas economias que continuam a registar probabilidades mais altas de saírem da moeda comum num horizonte de 12 meses são a Grécia (apesar da estabilização do andamento do terceiro resgate que termina no próximo ano) e a Itália (onde a corrente favorável a uma situação de dupla moeda tem ganho expressão).

Grécia e Portugal com rentabilidade muito alta

A dívida obrigacionista portuguesa continua a ser a segunda com maior rentabilidade na União Europeia, depois da dívida grega. Desde início do ano, a dívida portuguesa regista um retorno de 8,28% e a grega uma rentabilidade de 16%, segundo os índices da Bloomberg para a dívida soberana.

São rentabilidades muito elevadas face a uma média de 0,34% para o conjunto da zona euro. Recorde-se que, em final de dezembro do ano passado, o retorno anual da dívida portuguesa era negativo, de -2,65%. A rentabilidade dos títulos portugueses registou uma reviravolta ao longo de 2017. Em final de agosto, Alemanha, Bélgica e Holanda apresentam retornos negativos. A dívida inglesa regista uma rentabilidade de 2,67% e a norte-americana um retorno de 3,15%.

O Tesouro português procedeu em agosto a mais um pagamento antecipado do empréstimo do Fundo Monetário Internacional (num montante de cerca de €800 milhões) que tem um custo mais elevado e realizou uma operação de troca de obrigações, comprando €1735,7 milhões em títulos com vencimento em 2018, 2019 e 2020, e emitindo €1792,8 milhões em títulos a vencer em 2022.