Juros da dívida a 5 e 10 anos em queda

Os juros das obrigações do Tesouro nos prazos a 5 e 10 anos estão a registar esta quinta-feira descidas de 2,9% e 1,7% respetivamente no mercado secundário, na manhã em que o INE reviu em alta o crescimento da economia portuguesa no segundo trimestre e a inflação na zona euro subiu para 1,5%, mas mantém-se longe da meta da política monetária do BCE

Os juros (yields) da dívida portuguesa a 5 e a 10 anos estão esta quinta-feira de manhã no mercado secundário em trajetória descendente acentuada. Os juros das obrigações do Tesouro a 10 anos caíram para 2,82%, uma redução de 1,74% em relação ao fecho do dia anterior. No caso da maturidade a 5 anos, a queda foi ainda mais acentuada, de 2,9%, com os juros a descer para 1,18%. A descida diária no prazo a 10 anos é a segunda maior em agosto. Os juros a 10 anos atingiram um mínimo do ano em 21 de agosto, ao descerem, durante a sessão, para 2,72%.

A trajetória de descida esta quinta-feira acentuou-se após conhecida a revisão em alta, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), do crescimento do PIB português no segundo trimestre do ano. A nova estimativa do INE aponta, agora, para uma taxa de 2,9% face a 2,8% na previsão anterior para aquele trimestre. Trata-se de uma ligeira aceleração em relação à taxa de 2,8% do trimestre anterior. A taxa de crescimento tem estado a acelerar desde o terceiro trimestre de 2016. Uma taxa de 2,9% é claramente superior à média do trimestre para a zona euro, que se situou em 2,2%, segundo os últimos dados da OCDE.

O Eurostat, o organismo de estatísticas da União Europeia, publicou hoje a sua primeira estimativa para a inflação da zona euro em agosto, apontando para 1,5%, uma aceleração em relação a 1,3% registada em junho e julho. Apesar desta aceleração, a inflação continua a alguma distância do objetivo de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que aponta para “abaixo, mas próximo de 2%”. A inflação subjacente - excluindo as componentes voláteis do índice, relacionadas com a energia, alimentação, álcool e tabaco - manteve-se em 1,2%, idêntica ao mês anterior.

A manter-se a trajetória de apreciação do euro, a inflação subjacente poderá inclusive voltar a situar-se abaixo de 1%, segundo uma nota do Commerzbank. De acordo com estimativas do próprio BCE, uma apreciação do euro em 5% implica uma redução de 0,15 pontos percentuais na inflação subjacente num horizonte de 12 meses, refere aquele banco alemão. Por isso, conclui a nota, é pouco provável que o conselho do BCE, que se reúne na próxima semana, "esteja com pressa" de decidir sair da sua política expansionista. O programa de aquisição de dívida pública no mercado secundário tem contribuído para manter os juros da dívida pública de médio e longo prazo em níveis historicamente baixos na zona euro.