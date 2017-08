Inflação na zona euro subiu para 1,5%

A taxa de variação dos preços no consumidor na área da moeda única terá ficado este mês acima das previsões dos analistas. A primeira estimativa do Eurostat, divulgada esta quinta-feira, aponta para uma subida da inflação de 1,3% em julho para 1,5% em agosto

A inflação homóloga - em relação a mês idêntico do ano anterior - na zona euro subiu para 1,5% em agosto, segundo a primeira estimativa do Eurostat, divulgada esta quinta-feira. Esta estimativa do organismo de estatísticas da União Europeia fica acima das previsões dos analistas e representa uma aceleração em relação ao mês anterior, em que se registou uma taxa de variação dos preços no consumidor de 1,3%.

Deste modo, a inflação inverteu a trajetória descendente que se vinha registando desde maio, quando abrandou para 1,4%, seguindo-se 1,3% nos dois meses seguintes. O comportamento da inflação tem sido muito irregular ao longo de 2017, com um máximo do ano em 2% em fevereiro, e um mínimo de 1,3% em junho e julho.

A componente dos preços que mais influenciou a aceleração em agosto foi a ligada à energia, que registou uma subida de 4%, a mais alta, até à data, do ano.

Excluindo as componentes mais voláteis, relacionadas com a energia, alimentação, álcool e tabaco, a inflação subjacente em agosto manteve-se em 1,2%, uma taxa idêntica à do mês anterior.

As quatro principais economias do euro registaram subidas da taxa de inflação em agosto, segundo as primeiras estimativas dos institutos de estatística respetivos. Em Espanha subiu para 2%, na Alemanha para 1,8%, em Itália para 1,4% e em França para 1%.

O nível de inflação na zona euro atingiu 2% em fevereiro e 1,9% em abril, mas nos restantes meses, até agora, manteve-se abaixo do objetivo da política monetária do Banco Central Europeu, cujo conselho se reúne na próxima semana para apreciar as novas previsões macroeconómicas dos seus técnicos e realizar um balanço ao programa de compra de ativos em vigor desde março de 2015.