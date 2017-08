Bolsas europeias positivas com investidores à espera de dados do Eurostat

Dados do Eurostat de desemprego e estimativa rápida da inflação de agosto são divulgados esta quinta-feira

As bolsas europeias seguiam hoje a negociar em terreno positivo, com os investidores a aguardarem pela divulgação, por parte do Eurostat, de dados sobre o desemprego bem como a estimativa rápida da inflação de agosto.

Às 8h30 de Lisboa, o Eurostoxx 50, o índice que representa as principais empresas da zona euro, estava a avançar 0,43% para os 3.418,28 pontos.

As principais bolsas europeias estavam a transacionar entre os ganhos de 0,39% de Madrid e as de 0,50% de Frankfurt.

Lisboa seguia a negociar também em alta, com o principal índice, o PSI20, a avançar 0,28% para os 5.126,16 pontos.

Os investidores acompanharão também a divulgação dos pedidos iniciais de desemprego nos Estados Unidos.

Nas divisas, o euro segue em baixa frente ao dólar, mas ainda se mantém na zona de máximos de inícios de 2015 e trocava-se na abertura a 1,1962 dólares.

No mercado de matérias-primas, o preço do crude de referência na Europa, o Brent, seguia a cair 0,13% até aos 50,79 dólares por barril.